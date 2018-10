Maxime Comtois n’y aurait pas cru

Le jeune espoir des Ducks d’Anaheim Maxime Comtois a réalisé des débuts fracassants dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi, et il est le premier à dire qu’il ne s’attendait pas à faire parler de lui aussi rapidement.

Choix de deuxième tour, le 50e au total, de l’équipe californienne en 2017, le Québécois aurait pu amorcer la campagne avec les Voltigeurs de Drummondville, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Toutefois, un excellent camp d’entraînement et une blessure au genou subie par le vétéran Corey Perry lui ont ouvert la porte à Anaheim. Et le joueur de 19 ans ne semble pas pressé de retourner dans la Belle Province.

Lors du premier match de sa carrière dans la LNH, Comtois n’a mis que 49 secondes pour toucher la cible. En déjouant le gardien des Sharks de San Jose Martin Jones à l’aide d’un tir vif, il est devenu le détenteur du sixième rang de l’histoire parmi les marqueurs les plus précoces d’un premier filet dans le circuit Bettman. Le dernier à avoir été plus rapide était Alexander Mogilny, qui avait marqué après 20 secondes de jeu le 5 octobre 1989.

«Je ne vous aurais pas cru si vous m’aviez dit cela avant le match, a commenté Comtois au quotidien "The Orange County Register". Je ne voulais pas lancer sur ses jambières ou rater la cible. Ce fut un jeu dans l’ensemble et je suis réellement heureux d’avoir obtenu ce but. C’est une chose réglée et c’est bon pour la confiance.»

La relève va bien

En raison des blessures minant certains vétérans, dont Perry, Patrick Eaves (épaule) et Ryan Kesler (hanche), l’entraîneur-chef Randy Carlyle a envoyé cinq recrues sur la patinoire. Il s’est d’ailleurs dit satisfait de la performance du jeune Québécois, qui a totalisé 17 séquences et 11 min 16 s de jeu.

«C’était un beau moment susceptible de lui donner un élan», a simplement résumé le pilote à propos du but compté par l’attaquant.

«Par contre, notre équipe n’a pas tout à fait répondu de cette façon. Ça prend 60 minutes pour gagner une partie et il a fallu une belle performance de notre gardien [John Gibson] et de nos unités spéciales pour voler deux points», a-t-il cependant ajouté, malgré tout heureux de la victoire de 5-2 des siens aux dépens d’Erik Karlsson et des Sharks.