Lyle Odelein le miraculé

Quelques mois après avoir frôlé la mort, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Lyle Odelein prend du mieux. Il compte même participer à la cérémonie commémorant le 25e anniversaire de la dernière Coupe Stanley du Canadien, jeudi prochain, lors du match inaugural au Centre Bell.

Dans une entrevue publiée jeudi par «The Athletic», l’ancien dur à cuire raconte les événements qui ont failli lui coûter la vie au printemps dernier. En effet, le Saskatchewannais de 50 ans a miraculeusement survécu à un coma, à une triple transplantation et à une paralysie.

Celui qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey au cours des années 1990 et 2000 jouait au golf avec ses amis au début du mois de mars. Rien ne laissait présager que deux semaines plus tard il se trouverait dans le coma et qu’à la fin du mois, des machines le maintiendraient en vie.

«Je ne me souviens pas tant de ce qui s’est passé, a confié Odelein. Pour être honnête avec vous, je n’essaie pas de me souvenir.»

C’est une infection du sang qui a poussé Odelein aux portes de la mort. Il n’est toutefois pas clair comment l’infection s’est produite.

Il a été admis à un hôpital de Pittsburgh, le 13 mars, avec les symptômes d’une grippe. En quelques jours, son état s’est dégradé au point où il a dû être plongé dans un coma artificiel.

Une semaine plus tard, sa valve aortique a explosé. Certains organes, principalement son foie et ses reins, se sont mis à se détraquer un à un. Il n’y avait plus grand-chose à faire selon les médecins.

Prisonnier de son corps

C’est un certain Dr Ngoc qui a lui a sauvé la vie avec une chirurgie audacieuse, jamais pratiquée, mais très risquée. Odelein n’avait que 5% de chances de survivre à cette intervention. À son réveil, après trois semaines de coma, il ne pouvait ni bouger, ni parler. Il ne pouvait que cligner des yeux.

«Dans ma tête, je me disais: ce n’est pas comme ça que je veux vivre. Si c’est comme ça que je dois vivre, tirez les fils sur toutes ces machines», a relaté l’ancien capitaine des Blue Jackets.

Atteint d’une polyneuropathie, une maladie nerveuse causée par un traumatisme sévère, Odelein a encore une fois déjoué les pronostics. Il a progressivement retrouvé l’usage de ses membres et de la parole. Et depuis quelques jours, il peut marcher sans canne.

Odelein est maintenant impatient de retrouver ses anciens coéquipiers, la semaine prochaine, sur la glace du Centre Bell.

«Je me sens tellement chanceux d’être encore là et aussi de pouvoir célébrer ça avec les gars, a-t-il dit. Ce sera un moment incroyablement émotif.»