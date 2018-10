Luciano Acosta a été le plus convaincant en septembre

Le milieu de terrain du D.C. United Luciano Acosta a été choisi le joueur du mois de septembre dans la Major League Soccer (MLS), jeudi.

L’athlète de 24 ans a récolté quatre buts et six mentions d’aide en cinq matchs pour permettre aux siens de s’approcher à deux points de l’Impact de Montréal et du sixième rang de l’Association de l’Est. La formation de Washington détient deux parties en main sur le Bleu-Blanc-Noir et n’a pas perdu au cours de ses cinq dernières sorties.

Acosta a notamment touché la cible une fois et réalisé trois passes décisives dans un gain de 5-0 aux dépens de l’Impact, samedi. Il a également réussi un doublé, le 2 septembre, dans une victoire de 3-1 face à l’Atlanta United FC.

L’Argentin domine la MLS avec 16 aides cette saison.