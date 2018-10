LHJMQ: l’Armada s’impose face aux Screaming Eagles

Avec une production de trois points, Charles-Antoine Giguère a mené l’Armada de Blainville-Boisbriand à une victoire de 5-1 face aux Screaming Eagle du Cap-Breton, jeudi soir, à Sydney.

Giguère a touché la cible à deux reprises en plus de contribuer au premier but des siens, inscrit par Peyton Hoyt dans la cinquième minute de jeu.

Antoine Demers a marqué le but gagnant pour les visiteurs seulement 28 secondes plus tard. Pour sa part, Alexander Katerinakis a marqué le but d’assurance au milieu du deuxième vingt.

Hoyt, Demers et Katerinakis ont chacun conclu la rencontre avec un but et une mention d’aide.

Un point tournant

Giguère a porté un dur coup aux favoris de la foule en marquant en désavantage numérique, en fin de deuxième. En donnant une avance de 4-1 à l’Armada, il a également chassé de la rencontre le gardien Kevin Mandolese, qui a accordé quatre buts sur 14 tirs.

En relève, William Grimard n’a cédé qu’une seule fois, face à Giguère, au début du troisième vingt. Il a terminé sa soirée de travail avec sept arrêts.

Sur le plan offensif, seul Declan Smith a trouvé le fond du filet pour les Screaming Eagles. Il a déjoué le gardien Émile Samson à mi-chemin dans la première période.

Autrement, Samson a été parfait devant la cage de l’Armada, repoussant 23 des 24 tirs dirigés contre lui.

Cette victoire est la troisième en quatre matchs depuis le début de la saison pour la formation de Blainville-Boisbriand. Samedi, à son prochain affrontement, elle se mesurera aux Wildcats, à Moncton.

Maxim Trépanier donne la victoire aux Olympiques

Maxim Trépanier a touché la cible en prolongation, jeudi soir, à Saint John, pour procurer une victoire de 2-1 aux Olympiques de Gatineau face aux Sea Dogs.

Il s’agit du quatrième but depuis le début de la campagne pour Trépanier, qui a obtenu l’aide de Chris McQuaid.

Pier-Olivier Lacombe avait donné l’avance aux visiteurs au deuxième vingt, lors d’un avantage numérique. Jeffrey Durocher et Shawn Boudrias ont obtenu des mentions d’aide sur la séquence.

Charlie DesRoches a égalé la marque moins de six minutes plus tard, en complétant le jeu de Brendan Sibley et de Yohan Plamondon.

Creed Jones a bloqué 14 tirs devant la cage des Olympiques tandis qu’Alex D’Orio a réalisé 27 arrêts pour les Sea Dogs.

L’équipe locale a ainsi encaissé une cinquième défaite en six matchs depuis le début du calendrier régulier. Quant aux Olympiques, ils comptent maintenant quatre victoires en six rencontres.