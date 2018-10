Les jeunes en renfort chez les Remparts

On dit que les voyages forment la jeunesse, et il semble que ce sera le cas pour les Remparts de Québec vendredi soir et samedi en Abitibi, puisque certains jeunes de l’organisation seront appelés en renfort à la suite des blessures à Pierrick Dubé, Braeden Virtue et Étienne Verrette.

Blessé à l’épaule, Dubé a tout de même fait le voyage avec l’équipe qui a mis les pieds à Val-d’Or jeudi soir en prévision d’un duel face aux Foreurs vendredi soir. Il ne sera toutefois pas en uniforme et c’est Samuel Dickner qui prendra sa place dans l’alignement. Les Remparts ont cueilli Dickner à Terrebonne jeudi, lui qui évolue pour les Cobras au niveau junior AAA.

Quand on parle de jeunesse, Dickner ne cadre peut-être pas dans la description puisqu’il est dans sa 19e année et possède 55 matchs d’expérience dans la LHJMQ, dont 54 avec le Drakkar de Baie-Comeau l’an dernier.

Défenseurs

C’est surtout à l’arrière que des recrues seront appelées à jouer. Victime d’une luxation de l’épaule mercredi contre les Mooseheads, Virtue sera absent pour une période pouvant aller de 8 à 10 semaines, a confirmé Patrick Roy jeudi après-midi. Quant à Verrette, le bâton qu’il a reçu à l’œil mercredi n’a fait aucun dommage grave, mais il n’a quand même pas fait le voyage avec l’équipe.

C’est donc dire que Félix-Olivier Chouinard et Dylan Schives joueront chacun leur deuxième match en carrière dans la LHJMQ vendredi soir à Val-d’Or, après un baptême de feu contre les Voltigeurs à Drummondville le 29 septembre dernier.

«Les deux avaient bien fait contre Drummondville, a reconnu Roy. Ils ont pris de l’expérience contre Drummondville et je pense que l’adaptation sera donc plus facile pour eux demain [samedi soir]. On devra être prêts puisqu’on affronte une équipe qui aura certainement faim», a-t-il ajouté en parlant des Foreurs qui sont toujours à la recherche d’une première victoire cette saison.

Poursuivre sur sa lancée

Avec une fiche de quatre victoires en six matchs, les Remparts tenteront de poursuivre sur leur lancée lors de ce séjour de deux matchs en deux soirs en sol abitibien et qui se conclura avec un affrontement contre les Huskies à Rouyn-Noranda, samedi soir.

«J’aime beaucoup l’intensité avec laquelle on joue. On est intenses, on travaille fort et on se replie rapidement. C’est ce que je veux qu’on continue à faire et c’est ce qui me surprend le plus du groupe jusqu’à présent, qu’on ait été en mesure d’assimiler ça aussi rapidement.»