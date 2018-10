Les Canucks, sans équivoque

Les Canucks ont inscrit quatre buts en troisième période, mercredi soir, pour finalement vaincre les Flames de Calgary au compte de 5-2, à Vancouver.

Sommaire

La recrue Elias Pettersson a bien fait à son tout premier match dans la LNH en récoltant un but et une aide. Nikolay Goldobin, Brendan Leipsic, Jake Virtanen et Tyler Motte ont aussi touché la cible pour les vainqueurs, alors que l’ailier Loui Eriksson a terminé le match avec deux mentions d’aide.

Matthew Tkachuk et Sean Monahan ont assuré la réplique pour les Flames.

Jacob Markstrom a repoussé 33 tirs dans la victoire. Son vis-à-vis chez les Flames, Mike Smith, a réalisé 18 arrêts.

Les deux équipes se retrouveront dès samedi, à Calgary.