Lemieux-Alvarez en décembre?

Eye of the Tiger Management voit grand pour le prochain combat de David Lemieux.

Le promoteur Camille Estephan vise un duel contre Saul «Canelo» Alvarez en décembre, a-t-il annoncé en entrevue à l’émission matinale de TVA Sports, «Les Partants», jeudi.

Cette avenue est possible depuis qu’Alvarez est autorisé à choisir son prochain adversaire au lieu de devoir procéder à une défense obligatoire de ses titres IBO, WBA et WBC des poids moyens acquis contre Gennady Golovkin le 15 septembre à Las Vegas.

«Ça ouvre la porte, a indiqué Estephan sur nos ondes. C’est une complication de moins puisqu’Alvarez va pouvoir choisir contre qui il va se battre. Golden Boy Promotions lui a soumis quelques noms, dont celui de David. Il a l’embarras du choix, mais honnêtement, il n’y a pas beaucoup de bons adversaires qu’il peut affronter.

«Le nom de David va s’imposer, je pense. David a fait ce qu’il fallait pour être le premier sur la liste et il l’est maintenant. C’est un rival légitime. Il vient de démontrer qu’il peut coucher n’importe qui.»

Estephan est même convaincu que son poulain peut surprendre Alvarez.

«David est un danger pour n’importe quel poids moyen. En santé et avec tous ses moyens, il peut battre n’importe qui», a-t-il soutenu.

Le clan Alvarez a d’ailleurs déjà réservé une date au Madison Square Garden de New York en décembre. C’est l’échéancier dans la mire du président d'Eye of the Tiger Management.

«J’espère qu’on pourra bientôt annoncer ce combat, mais ce n’est pas entre nos mains. On espère pour décembre.»

Dossier à suivre...

Par ailleurs, il a également été question dans cet entretien avec Estephan du gala de samedi au Centre Vidéotron de Québec, qui sera diffusé en direct à TVA Sports en fin de soirée. Ses protégés Steven Butler et Simon Kean seront en vedette.

Estephan s’attend à des flammèches dans le ring pour ces deux combats. «J’ai hâte à samedi soir. Je suis un peu nerveux, comme toujours», a-t-il lancé.