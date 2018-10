JO 2026: Calgary parmi les trois finalistes

Le Comité international olympique a réduit jeudi à trois le nombre de candidatures pour les Jeux olympiques d'hiver 2026, écartant la ville turque d'Erzurum, a annoncé le président du CIO Thomas Bach.

La commission exécutive du CIO, réunie à Buenos Aires, a retenu les candidatures de Calgary (Canada), du duo Milan/Cortina d'Ampezzo (Italie) et de Stockholm (Suède), a précisé M. Bach.

Cette liste doit encore être formellement validée par la session du CIO qui se réunit lundi et mardi prochain. L'élection de la vile hôte est prévue en septembre 2019.

Ces trois candidatures ont été retenues «sur proposition du groupe de travail présidé par Juan Antonio», vice-président du CIO et fils de l'ancien président de l'instance, a déclaré M. Bach.

Plusieurs villes un temps intéressées ont finalement renoncé, faute de soutien populaire, comme Sion (Suisse) et Schladming/Graz (Autriche).

Le CIO fait globalement face à une raréfaction des candidatures pour les JO d'hiver alors que les énormes dépenses pour l'organisation des JO de Sotchi en 2014 ont refroidi les ambitions.

Ainsi, en 2015, Pékin n'avait qu'un seul rival, Almaty (Kazakhstan), lorsque la capitale chinoise à hérité des JO d'hiver 2022. Tour à tour, Stockholm, Cracovie (Pologne), Lviv (Ukraine) et Olso s'étaient retirées.

Référendum à Calgary

Calgary a présenté «un concept extraordinaire, très solide, avec 80% des installations, voire plus, déjà construites», a commenté M. Samaranch.

Mais un référendum populaire au résultat très incertain y est prévu le 13 novembre, les derniers sondages montrant un équilibre entre opposants et partisans. La liste des villes candidates pour les JO 2026 pourrait donc encore se réduire avant la désignation.

«Nous respectons ce processus», a commenté M. Samaranch. Interrogé sur le message qu'il souhaite adresser aux habitants de Calgary, l'Espagnol a souhaité «rappeler qu'organiser les JO est une énorme opportunité pour inspirer la jeunesse non seulement d'un pays, mais du monde entier. De plus, désormais, le budget du comité d'organisation est entièrement couvert».

Quant à Stockholm, elle dispose «de l'expérience et des infrastructures».

Le projet italien qui associe Milan et la station de Cortina d'Ampezzo et a vu le retrait de Turin, «ne peut pas être plus en adéquation avec les exigences de l'Agenda 2020», un ensemble de mesures visant à faire baisser les coûts, a ajouté M. Samaranch soulignant le «soutien apporté par le gouvernement et par des régions puissantes» et l'expérience de ces régions dans «l'organisation des compétitions de sports d'hiver».

La candidature italienne devra cependant résoudre la question du financement, le gouvernement ayant récemment annoncé qu'il ne comptait pas apporter son concours financier.

«Milan est la capitale de la Lombardie et Cortina, en Vénétie, est le plus grande station de sports d'hiver. Ces deux régions sont les plus importantes et les deux locomotives de notre économie», a expliqué devant la presse Giovanni Malago, président du Comité national olympique italie (Coni), présent à Buenos Aires.

«On peut facilement trouver une solution, il n'y aura pas de problème concernant les garanties financières», a promis M. Malago qui doit être élu membre du CIO en début de semaine prochaine.

«Trop de défis» pour Erzurum

Le dossier de la station turque d'Erzurum a été écarté une semaine après l'échec de la Turquie face à l'Allemagne pour l'organisation de l'Euro-2024 de football et après plusieurs camouflets subis pas Istanbul dans la course aux JO d'été.

«La partie technique soulevait trop de défis, notamment en matière de transports, de télécommunications et d'aéroports», a justifié M. Samaranch. «Ils ont un bon concept, ils doivent encore y travailler», a-t-il ajouté.