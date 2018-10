Jared Goff et Patrick Mahomes, les plus forts en attaque en septembre

Les quarts-arrière Jared Goff et Patrick Mahomes, respectivement des Rams de Los Angeles et des Chiefs de Kansas City, ont été choisis jeudi les joueurs offensifs par excellence du mois de septembre dans la NFL.

Sélectionné dans l’Association nationale, Goff avait reçu le titre d’athlète le plus méritant en attaque de la dernière semaine. Durant sa plus récente partie, le 27 septembre, il a établi une nouvelle marque en carrière avec 465 verges par la passe, en plus d’obtenir cinq touchés, dans une victoire de 38-31 aux dépens des Vikings du Minnesota.

Il est devenu le premier joueur de la concession des Rams depuis Norm Van Brocklin en 1951 à amasser au moins 400 verges et cinq majeurs au cours d’un match.

Dans l’Américaine, Mahomes a aidé les siens à gagner leurs quatre premières joutes de la campagne. L’athlète de 23 ans a totalisé 14 touchés par la voie aérienne cette année et n’a pas commis une seule interception. Il revendique 1200 verges grâce à 90 passes réussies sur une possibilité de 138.

Autres récompenses

En défense, l’ailier des Texans de Houston J.J. Watt (Américaine) et le secondeur des Bears de Chicago Khalil Mack (Nationale) ont été honorés.

Le premier a notamment réalisé trois sacs du quart face aux Giants de New York, le 23 septembre, avant d’en réussir deux autres contre les Colts d’Indianapolis sept jours plus tard. Quant au second, il a entre autres totalisé quatre plaqués, un sac, une passe rabattue et un échappé provoqué face aux Buccaneers de Tampa Bay, dimanche.

Du côté des unités spéciales, les titres mensuels ont été décernés aux botteurs Justin Tucker (Américaine) et Wil Lutz (Nationale).

Tucker a permis aux Ravens de Baltimore de l’emporter 26-14 face aux Steelers de Pittsburgh, dimanche, grâce à quatre placements. Il a effectué neuf bottés de précision sur une possibilité de 10 cette année. Lutz a capitalisé sur ses quatre chances de placement contre les Giants, le week-end passé. Il a envoyé neuf ballons entre les poteaux en 2018.

Finalement, chez les recrues, le receveur de passes des Falcons d’Atlanta Calvin Ridley (Nationale) et le secondeur des Colts Darius Leonard (Américaine) ont été récompensés. Ridley compte six touchés et 264 verges en 15 attrapés. Leonard a réussi quatre sacs et rabattu deux passes en quatre joutes.