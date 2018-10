Don Cherry fera son entrée au Temple de la renommée de la LAH

Don Cherry sera intronisé au Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey (LAH) en 2019, en compagnie de trois autres légendes du circuit.

La Ligue en a fait l’annonce jeudi. John Anderson, Murray Eaves et Brad Smyth feront également leur entrée au Panthéon.

Cherry a disputé 767 matchs comme défenseur dans la LAH avec les Bears de Hershey, les Indians de Springfield et les Americans de Rochester. Il a récolté 259 points et cumulé plus de 1000 minutes de pénalité. Il a remporté la coupe Calder à quatre reprises.

L’Ontarien a également dirigé les Americans de 1971 à 1974 avant de faire le saut derrière le banc des Bruins de Boston.

Anderson a quant à lui dirigé les Wolves de Chicago pendant 14 saisons, dont 10 dans la LAH. Il a permis aux siens de remporter deux coupes Calder.

Eaves, qui a notamment porté les couleurs des Canadiens de Sherbrooke, a quant à lui totalisé 680 points en 536 parties dans la LAH. Il est actuellement le meneur au chapitre de la moyenne de point par match (1,27) dans l’histoire du circuit parmi les joueurs qui ont disputé au moins 400 rencontres.

Finalement, Smyth a marqué 326 buts et 667 points en 610 matchs.