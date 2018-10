Chris Sale excité d'affronter les Yankees

La rivalité entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York fait saliver bien des amateurs de baseball à l’aube de cette série de division opposant les deux équipes à compter de vendredi soir, au Fenway Park.

«C’est amusant, a lui-même reconnu Chris Sale, qui sera le partant du club bostonien pour le premier match. Que voulez-vous de plus? On a les Yankees et les Red Sox qui s’affrontent dans les éliminatoires. C’est l’une des grandes rivalités de l’histoire du sport.»

Sale, qui a rencontré les médias jeudi, n’est aucunement inquiet d’affronter les Yankees même s’il a montré un peu moins de vélocité sur sa balle rapide au cours des dernières semaines.

«Je devrais être capable de trouver une façon de bien faire, peu importe ce que j’ai, a tranché Sale. Je suis prêt à y aller. J’en suis au point où on me donne la balle, je vais lancer et j’arrête de lancer quand tu prends la balle dans ma main.»

L’ancien des Blue Jays de Toronto J.A. Happ sera le partant des Yankees pour lancer les hostilités.

Après Sale, David Price et Rick Porcello ont déjà été identifiés pour entamer les matchs numéro 2 et 3 pour Boston. Les Yankees tardent pour leur part à dévoiler leur plan, eux qui ont utilisé Luis Severino pendant quatre manches, mercredi soir, dans le match éliminatoire remportée contre les Athletics d’Oakland.