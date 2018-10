Carabins c. Rouge et Or: Le titre de champion à l’enjeu

Le championnat de la saison régulière sera à l’enjeu, dimanche, alors que le Rouge et Or de l’Université Laval accueillera les Carabins de l’Université de Montréal dans un duel au sommet entre les deux puissances du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

«C’est toujours spécial de recevoir Montréal à la maison, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin d’entrée de jeu. On retrouve une belle atmosphère et une salle comble pour la plus grande rivalité au Canada. C’est le fun pour les joueurs et on aime "coacher" ces parties. Je m’attends encore à un grand match. C’est encore plus vrai cette année que le championnat est à l’enjeu puisqu’une victoire nous assurerait le premier rang et l’opportunité de disputer les séries éliminatoires à domicile.»

«On doit jouer pour gagner et non pas en pensant que nous avons un coussin de cinq points en raison de notre victoire de 12-7 en début de saison, poursuit le pilote lavallois. On s’en va là pour gagner.»

Si les Carabins l’emportent par cinq points, les deux équipes seront à égalité et les points contre de l’ensemble de la saison serviront de bris d’égalité. Une victoire par six et plus des Bleus et ils prendraient une sérieuse option sur le titre alors qu’un gain par quatre ou moins placerait le Rouge et Or en très bonne position pour le championnat.

Attaque au sol dominante

L’attaque terrestre des Bleus domine le RSEQ avec des gains moyens de 199,6 verges par match.

«Nous avons un bon défi devant nous, a souligné Constantin. Il n’y a jamais une mauvaise journée pour courir et on doit être capable d’arrêter le sol. Asnnel Robo a dynamisé leur attaque au sol et la ligne offensive est améliorée. Les Carabins misent aussi sur de très bons receveurs et on ne peut pas se concentrer seulement sur leur attaque au sol. Leur jeune quart-arrière a pris de l’expérience.»

À Montréal lors du premier match le 8 septembre, les Carabins avaient connu du succès en deuxième demie avec une formation musclée. «Quand ils utilisaient six joueurs de ligne offensive, nous avions eu besoin d’une certaine période d’adaptation, a reconnu Constantin. Nous sommes prêts pour la prochaine surprise. Les deux équipes se connaissent très bien et des jeux surprises ou pour briser les tendances peuvent faire la différence.»

Étude des vidéos

Mathieu Betts est content que le Rouge et Or puisse étudier plusieurs films des Carabins contrairement à un seul lors du premier match.

«Ça change tout, a affirmé l’ailier défensif étoile. Lors du premier match, on avait étudié des films des années précédentes pour tenter de déceler des tendances et on ne savait pas trop qui allait être le quart-arrière partant. Les formations musclées n’étaient pas du nouveau, mais elles étaient déguisées autrement.»

«Dimitri Morand a gagné le poste et on sait que c’est lui qui sera le partant, poursuit Betts. Il n’a pas nécessairement beaucoup d’expérience, mais c’est un quart-arrière cérébral qui possède un bon bras. Même s’il est moins mobile que Gabriel Cousineau ou Samuel Caron, il a pris ses aises et il étire les jeux au lieu de courir. On veut le garder dans la pochette.»

Un record inédit à la portée de Hugo Richard

Avec trois parties à disputer, Hugo Richard pourrait faire son entrée dans un club sélect qui ne compte pour le moment aucun représentant.

Dans l’histoire du football universitaire canadien, aucun quart-arrière ne compte 60 passes de touché et 30 majeurs par la course. Le seul qui s’en est le plus approché est Phil Côté. Le pivot des Gee Gees d’Ottawa (1996-2000) a réussi 32 majeurs par la course et s’est arrêté à 56 passes de touché.

Depuis ses débuts avec le Rouge et Or de l’Université Laval en 2014, le produit des Cheetahs de Vanier compte 61 passes de touché et 29 majeurs par la course au deuxième rang dans l’histoire, derrière Côté qui a mené les Gee Gees au titre national en 2000 et qui a remporté le trophée Hec Crighton décerné au joueur par excellence au pays en 1999.

«Il a accompli beaucoup»

«Je n’étais pas au courant, mais ces chiffres en montrent beaucoup sur son parcours, a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier. Je n’ai jamais mis en doute la valeur de Hugo, mais on réalise qu’il a accompli beaucoup. Les statistiques individuelles, on regarde ça après que la carrière est terminée, mais il s’agit d’une belle réussite. Hugo a subi des défaites difficiles à ses deux premières années après que l’équipe eut remporté de grandes victoires, et certains ne réalisent pas tout son apport.»

Les 61 passes de touché de Richard lui procurent le quatrième rang dans l’histoire du RSEQ derrière Matt Connelle (63), des Redmen de McGill, Benoît Groulx (66), du Rouge et Or, et Jérémi Roch (68), du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

L’étudiant en génie mécanique pointe également au quatrième rang du RSEQ pour le plus grand nombre de touchés au sol en carrière avec 29. Les meneurs sont Pierre-Luc Yao (31), du Rouge et Or, Côté (32), et Jamall Lee (35), des Gaiters de Bishop’s.