Boxe: l’actualité déborde!

Publié aujourd'hui à 12h04

Mis à jouraujourd'hui à 12h16

Kean c. Carman en direct à TVA Sports

Simon Kean veut se rendre à destination et son itinéraire semble assez simple: avancer rapidement en ligne droite. Le poids lourds va disputer samedi soir un sixième combat en moins d’un an.

Le boxeur de Trois-Rivières a beaucoup progressé cette année. Non pas parce qu’il a disputé plusieurs duels, mais plutôt parce qu’il a travaillé fort durant ses camps d’entraînement. Cette fois, il a mis les gants avec l’expérimenté Johan Duhaupas. Le boxeur français s’est mesuré, entre autres, à Alexander Povetkin et Deontay Wilder.

On verra si ce travail a été payant samedi soir alors que Kean va affronter l’ancien champion canadien, Dillon Carman. Un combat présenté en direct sur les ondes de TVA Sports. Une autre belle occasion pour Kean de démontrer son savoir faire devant un large public.

Butler c. Balmir: un duel inégal?

Je l’avoue, j’ai été très surprise quand Jordan Balmir a lancé un défi à Steven Butler. Non pas que je pense que le boxeur de Drummondville n’a pas de talent. Le gars a transformé sa vie grâce à la boxe et il semble évident qu’il est très athlétique. Je pense simplement qu’il aurait dû attendre encore quelques combats avant de défier un gars expérimenté comme Butler.

Un entraîneur bien connu m’a dit qu’il avait peur que Balmir se blesse sérieusement lors de ce duel qui sera, lui aussi, présenté en direct à TVA Sports samedi soir. J’espère qu’il a tort et que le boxeur de 25 ans va nous surprendre. Butler vise de grandes choses en 2019 et Balmir ne devrait pas lui causer de problèmes s’il espère vraiment se diriger vers les meilleurs poids moyens de la planète.

Adam Braidwood en prison

Notre collègue Réjean Tremblay nous apprenait il y a quelques jours qu’Adam Braidwood était de retour en prison. Le grand colosse de Victoria n’a rien fait de mal, mais il n’a pas respecté ses conditions de libération. Il devrait retrouver sa liberté à la fin du mois d’octobre.

Nous sommes nombreux à nous être attachés à cet athlète charismatique, mais ô combien fragile. Son entraîneur, Richard Le Stage s’est fait rassurant. Il garde un œil sur lui. Espérons que Braidwood va vite retrouver le chemin du gymnase. C’est une des meilleures façons de rester sur le droit chemin.

Beterbiev défend enfin sa ceinture

Enfin! Artur Beterbiev défendra son titre IBF des mi-lourds pour la première fois. Onze mois c’est trop long avant d’effectuer une première défense. Le dossier Beterbiev est compliqué et espérons que les problèmes avec son promoteur vont se régler d’ici la fin de l’année.

Samedi soir, il va affronter Callum Johnson. Le seul courageux qui a accepté de se mesurer à lui. L’Anglais n’a peur de rien et de personne. Il répète à qui veut l’entendre qu’il va surprendre la planète boxe en battant le Russe.

Tout le monde parle de Beterbiev depuis son arrivée au Canada. Il a un talent exceptionnel. Une force de frappe phénoménale. Il n’a pas impressionné lorsqu’il a remporté sa ceinture IBF contre Enrico Koelling. Cette fois, il doit en mettre plein la vue pour assurer, entre autres, son avenir financier.

Kovalev c. Alvarez: à Dallas en février

On met du temps avant d’annoncer la date et la ville où aura lieu le combat revanche opposant Eleider Alvarez à Sergey Kovalev. Le scénario numéro 1 semble Dallas le 2 février prochain.

Nous sommes nombreux à être déçus de ne pas voir ce duel atterrir au Québec. Les promoteurs des deux boxeurs n’ont pas les reins assez solides pour organiser ce combat de championnat du monde. Ils ont donc vendu les droits du combat à Top Rank. Le promoteur américain a de l’argent plein les poches et surtout une entente très lucrative avec ESPN.

Alvarez a 34 ans et il doit rapidement rentabiliser sa ceinture et assurer son avenir. Carl Froch disait récemment que la plupart des boxeurs font leur argent en trois combats. La fenêtre est très petite et il ne faut pas passer à côté.