Aspergé de bière, un partisan des Athletics reçoit un cadeau de son équipe préférée

Un partisan des Athletics d’Oakland a vécu des heures pour le moins mouvementées en assistant au match éliminatoire de son équipe, mercredi, au Yankee Stadium, mais en dépit d’une mauvaise soirée au stade, il a retrouvé le sourire quelque temps plus tard.

Natif de la ville d’Oakland, John Spencer réside à New York et a courageusement appuyé son club préféré dans les estrades bondées de supporteurs de la formation locale. En plus d’avoir vu les Athletics encaisser un revers de 7-2 dans le duel du meilleur deuxième de la Ligue américaine, l’homme en question a éprouvé des ennuis avec certains spectateurs.

Effectivement, un d’entre eux n’a visiblement pas apprécié le voir vêtu d’un uniforme de l’équipe visiteuse et l’a aspergé de bière pendant que la foule applaudissait un bon coup des Yankees. Or, la vidéo de la scène a circulé sur le réseau social Twitter et l’histoire est éventuellement parvenue aux oreilles des Athletics, qui ont lancé un avis de recherche pour identifier la victime, jeudi.

«Connaissez-vous ce partisan des A's? Nous aimerions le trouver et le remercier en lui refilant un nouveau chandail qui ne sentira pas la bière», a écrit le club de baseball.

Finalement, Spencer s’est manifesté et l’organisation d’Oakland s’est engagée à lui envoyer plusieurs objets à l’effigie des Athletics, tout en lui réservant une place pour un match local de l’équipe en 2019.

«Peu importe ce qui est arrivé, tout cela en a valu la peine», a commenté l’amateur sur Twitter.

UPDATE: We found him! Now dry, the Oakland native and current NY resident is John Spencer. We’ll be sending John a care package and we’ll host him at a game next season. Thanks for representing the A’s in New York, John! #RootedInOakland #HeroTown pic.twitter.com/jBnlzqXOGX