Antoine Pruneau absent contre les Blue Bombers

Le maraudeur du Rouge et Noir d’Ottawa Antoine Pruneau a vu son nom placé sur la liste des éclopés, jeudi, et il ratera le match prévu le lendemain contre les Blue Bombers de Winnipeg.

Pruneau est aux prises avec une blessure à la main et n’a pu s’entraîner réellement avec ses coéquipiers cette semaine. Selon ce qu’a indiqué le quotidien «Ottawa Citizen» quelques jours auparavant, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval Jean-Philippe Bolduc a eu droit à beaucoup de travail durant les dernières séances, tout comme Zed Brown.

Cette saison, Pruneau a totalisé 50 plaqués en défense et six autres au sein des unités spéciales. Il a réalisé une interception et provoqué un échappé en 13 rencontres.

Ottawa a besoin d’une victoire pour assurer sa place en phase éliminatoire.