Xavier Ouellet a gagné son poste

MONTRÉAL - Au cœur d’une lutte avec Simon Després pour le dernier poste disponible à la ligne bleue, Xavier Ouellet a remporté la course. Alors que le premier songeait toujours à son avenir, le second est monté dans l’avion de l’équipe en direction de Toronto.

Pour l’athlète de 25 ans qui s’est amené à Montréal sous les modalités d’un contrat d’une seule saison à deux volets, il s’agit d’une belle récompense pour les efforts investis au cours de la saison morte.

«J’ai eu un gros été d’entraînement. J’ai amélioré mon coup de patin et mon agilité sur la glace. Je me sens plus fort et je me sens mieux, a-t-il énuméré. Ça m’a aidé à jouer comme je voulais, donc je me sens meilleur qu’avant.»

En quatre rencontres préparatoires, Ouellet a inscrit deux buts et maintenu un différentiel de +3. Mais, c’est par son aisance avec la rondelle, ses relances rapides, ses prises de décision et ses luttes efficaces qu’il a su convaincre Claude Julien de le garder.

«J’ai toujours pensé que j’étais capable de jouer de cette façon», a-t-il soutenu.

Situation familière

Obtenir un poste avec le Tricolore ne constituait que la première étape de son objectif. Maintenant, son mandat est de prouver à son entraîneur qu’il peut lui faire confiance à tous les matchs. À l’entraînement, il semblait être le défenseur de surplus. Donc, il devra peut-être patienter avant d’enfiler officiellement les couleurs du Canadien pour la première fois.

«Lorsque ça arrivera, ce sera un sentiment assez intense», a-t-il admis à ce propos.

«Je ne tiens rien pour acquis. Je sais que je devrai toujours devoir me prouver et afficher de la constance. J’ai l’habitude, je l’ai vécu au cours de mes années avec les Red Wings», a-t-il ajouté.

À ses deux premières saisons sans faire la navette entre Detroit et Grand Rapids, dans la Ligue américaine, Ouellet a disputé 66 et 45 matchs. Il a été laissé de côté à chacune des autres rencontres.