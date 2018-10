Un test important pour Jacob De La Rose

Publié aujourd'hui à 17h16

Mis à jouraujourd'hui à 17h22

Lorsque vous avez un épisode cardiaque, comme ce fut le cas pour Jacob De La Rose samedi soir après le dernier match préparatoire à Ottawa, il est évident que les dirigeants de l’équipe et les médecins ne veulent prendre aucun risque. C’est pourquoi l’attaquant suédois a été placé au repos complet.

Le problème était le suivant, son rythme cardiaque était demeuré anormalement élevé pendant plusieurs minutes après la rencontre face aux Sénateurs.

Jacob De La Rose devra passer un électrocardiogramme vendredi et c’est vraiment à ce moment qu’on saura s’il sera en mesure de reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers la semaine prochaine.

Un n'empêche pas l'autre

Marc Bergevin continue d’être très agressif dans sa quête d’améliorer sa formation. Il a acquis un deuxième défenseur gaucher via transaction cette semaine. Brett Kulak et Gustav Olofsson avaient été placés au ballottage, le premier par les Flames et le deuxième par le Wild, mais n’avaient pas été réclamé. Les deux vont commencer la saison à Laval.

Est-ce que ça veut dire que Simon Després ne fait plus partie des plans de l’équipe? La réponse est non. Il étudie toujours l’offre de contrat du Rocket de Laval, et la direction des Canadiens garde espoir qu’il va l’accepter.