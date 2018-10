Tom Wilson suspendu 20 matchs

Le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) a imposé une suspension de 20 matchs à l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson, mercredi.

Ayant livré sa version des faits aux autorités du circuit Bettman en journée, le joueur concerné pourrait toutefois porter en appel la sanction qu’il a reçue pour le coup porté à la tête d’Oskar Sundqvist, des Blues de St. Louis, lors d’un match préparatoire, dimanche. L’incident survenu en deuxième période a valu une pénalité de match à Wilson.

Revoyez l'incident en question dans la vidéo ci-dessus.

La victime de ce geste a vu son nom placé sur la liste des blessés, mardi, et la durée de son absence demeure indéterminée.

