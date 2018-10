Suspension à Mikaël Robidoux: Gilles Courteau ravi

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, s’est rangé derrière la décision de son nouveau directeur de la sécurité, Éric Chouinard, au lendemain de l’annonce de la suspension de 15 parties imposée à l’attaquant des Remparts, Mikaël Robidoux.

«Je suis très satisfait comment Éric a géré non seulement ce dossier, mais tous les dossiers qu’il a eus depuis le début de la saison. Son message a été très clair au mois de juin quand il a rencontré tous les clubs à Shawinigan. Par la suite, il a répété son message au mois d’août, il a produit un vidéo d’introduction qui a été présenté à tous les joueurs», a réagi le commissaire, de passage à Québec, mercredi.

Successeur de Raymond Bolduc à la tête du département de la sécurité des joueurs, Chouinard et son patron ont l’intention de continuer leur croisade contre les coups dangereux dans leur ligue.

Robidoux a été suspendu après avoir frappé dans l’angle mort Xavier Simoneau, des Voltigeurs de Drummondville, samedi soir dernier. Il s’agissait de sa huitième sentence depuis ses débuts avec les Remparts en 2015-2016.

«On a établi ensemble des points que l’on voulait améliorer et les équipes le savent très bien. Les joueurs connaissent les standards et c’est à eux de faire en conséquence. Et s’ils sortent des normes, ils savent que leur dossier sera regardé et qu’une décision sera rendue», a rappelé M. Courteau.

Direction Kelowna

Par ailleurs, les Rockets de Kelowna présenteront l’édition 2020 du tournoi de la Coupe Memorial, a annoncé la Ligue de l’Ouest (WHL) simultanément à Québec et à Calgary, mercredi. Kelowna a accueilli la grand-messe du hockey junior canadien pour la dernière fois en 2004, année où les hôtes avaient battu Gatineau en finale. Les villes de Lethbridge et de Kamloops étaient aussi en lice.

Cette saison, le prestigieux tournoi aura lieu au Scotiabank Centre de Halifax du 17 au 26 mai prochains. Le constructeur automobile Kia en sera d’ailleurs le nouveau partenaire présentateur, et ce, pour cinq ans.