Rouge et Or : sur le pied de guerre

QUÉBEC - Absents lors du premier match de la saison face aux Carabins de l’Université de Montréal, en septembre, dans la métropole, le demi inséré Étienne Moisan et l’ailier rapproché Alexandre Savard, du Rouge et Or de l’Université Laval, piaffent d’impatience d’en découdre avec leurs grands rivaux, dimanche, au PEPS.

«On se prépare toute la saison morte pour ces affrontements contre Montréal et on veut en rater le moins possible, a résumé Savard, qui n’a raté qu’un match en raison de sa blessure. Les Carabins ont aussi de bons partisans et il est toujours le fun de se retrouver dans ce genre d’environnement.»

«À choisir, je préfère avoir raté le premier que celui au PEPS devant nos partisans», de renchérir Moisan, qui a loupé les trois premières rencontres de la saison en raison d’une blessure à une hanche qui l’a ennuyé pendant une grande partie de la campagne 2017.

«En raison de notre expérience, on connaît l’importance, l’engouement et l’enjeu de ces parties même si on a raté le premier match», a-t-il ajouté.

Les causes

Après la victoire de 12-7 du Rouge et Or, l’entraîneur-chef Glen Constantin avait mentionné que l’offensive avait été limitée en raison de l’absence de quelques joueurs importants.

Le centre arrière Félix Garand-Gauthier était lui aussi absent, ce qui laissait le Rouge et Or avec peu d’options pour ajouter du poids sur la ligne dans des formations musclées.

Savard est convaincu que le jeu conservateur déployé par l’offensive lavalloise n’avait rien à voir avec les absences.

«Il n’y a personne d’irremplaçable, a expliqué le produit des Cheetahs de Vanier. Des joueurs peuvent prendre un nouveau rôle et Justin [Éthier] a toujours une solution.»

Moisan abonde dans le même sens. «On peut faire plusieurs choses en offensive et on mise sur des joueurs polyvalents. Avec les blessures, des nouveaux ont l’occasion d’élever leur jeu d’un cran.»

Le demi inséré de cinquième année s’attend à une autre rude bataille. «Ça va être un match physique, serré et quelques jeux clés feront la différence entre deux formations qui se connaissent très bien. Ces rencontres se gagnent pendant la semaine de préparation. Ça serait mentir de dire qu’il s’agit d’un match comme les autres. Ça va être spécial jusqu’au jour du match.»

Au sommet

À l’écart depuis la coupe Vanier 2017, quand il a repris le collier face aux Redmen de McGill le 23 septembre, Moisan estime qu’il est de retour à son mieux.

«J’ai repris mes repères et ma fluidité. La rouille est disparue. Contre Concordia, j’ai obtenu un bon volume en offensive et sur les unités spéciales.»

Sur le radar de certaines équipes de la NFL qui ont assisté à deux parties du Rouge et Or pour épier le talent québécois, Savard pourrait-il tenter d’en faire plus pour retenir l’attention des recruteurs?

«Le but ultime est de gagner la coupe Vanier à domicile. Gagner une coupe Vanier à la maison serait un moment qu’on n’oublierait jamais. Oui j’ai des objectifs personnels et c’est flatteur qu’il y ait de l’intérêt parce que c’est le rêve de petit gars de tout le monde de jouer dans la grosse ligue, mais les objectifs d’équipe sont ma priorité.»

************

Le souhait des Garand-Gauthier se réalisera

Benjamin Garand-Gauthier pourra peut-être réaliser son plus grand rêve et celui de son frère Félix.

Il y a moins de cinq mois, le centre arrière du Rouge et Or de l’Université Laval craignait que sa carrière soit terminée après s’être déchiré le tendon d’Achille à l’occasion du Défi Est-Ouest présenté au PEPS.

Mardi, il a pris part à son premier entraînement avec contact et il pourrait disputer son premier match le 13 octobre face aux Redmen à McGill.

«Moi et Félix, on rêve de disputer un match ensemble dans les rangs universitaires, a-t-il exprimé. Ça n’est jamais arrivé même en partie présaison. Ça faisait du bien de frapper du monde à mon premier entraînement avec contact. Quand j’ai remis mon casque et mes épaulettes la semaine dernière, je me sentais comme un petit gars.»

Long processus

Les astres devaient s’aligner pour que le produit des Nordiques de Lionel-Groulx puisse espérer revenir au jeu, lui qui en est à sa dernière saison universitaire.

«Le docteur m’avait prévenu que tout devait super bien se dérouler pour que j’aie une chance. L’opération [le 13 mai], la cicatrice et les huit semaines sans marcher. Tout s’est bien passé et j’ai pu débuter ma période réhabilitation en gymnase pour renforcer mon mollet ma cheville.»

«Au départ, on me parlait d’une absence d’au moins six mois, de poursuivre le centre arrière de 6 pi 1 po et 240 livres. Je sais que c’est ma dernière année de football et les premières semaines après l’opération n’ont pas été drôles. J’ai de bons coéquipiers, de bons amis et une bonne famille qui m’ont soutenu et permis de passer au travers.»

Garand-Gauthier n’a pas hésité à accepter l’invitation pour le Défi Est-Ouest qui réunit les meilleurs espoirs en prévision du repêchage de la LCF de l’année suivante.

«Je n’ai aucun regret. J’ai eu la chance de vivre une belle expérience. Je me suis blessé en courant et cela aurait pu arriver n’importe quand à l’entraînement.»

Heureux

Si Benjamin est excité à l’idée de revenir au jeu, il en va de même pour Félix. «Ça va être spécial. J’ai vraiment hâte. Il a tellement travaillé fort. Je lui lançais le ballon pendant deux saisons à Lionel-Groulx.»

Félix était quart-arrière dans les rangs collégiaux avant de changer à son arrivée à Laval.