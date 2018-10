Raonic et Shapovalov en quarts à Tokyo

Les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov ont avancé en quarts de finale, mercredi, au tournoi ATP 500 de Tokyo au Japon.

Raonic, sixième tête de série de la compétition, a battu le Japonais Yosuke Watanuki 6-3, 7-6 (2). Il a claqué pas moins de 15 as pour venir à bout du joueur 273e joueur mondial, qui était passé par les qualifications.

Comme à son habitude, Raonic a été dominant au service en remportant 86% de ses points, contre seulement 64% pour Watanuki. De plus, l'Ontarien de 27 ans n'a jamais été brisé, sauvant la seule balle de bris à laquelle il a fait face.

Raonic, 20e raquette mondiale, fera face au Russe Daniil Medvedev (32e) en quarts de finale.

Shapovalov a quant à lui vaincu le Suisse Stan Wawrinka 4-6, 6-1, 6-4 au deuxième tour.

Comme lors de son match de premier tour, le jeune joueur de 19 ans a éprouvé quelques ennuis avec son service, réussissant sept as et commettant six doubles fautes.

Shapovalov est néanmoins parvenu à remporter 80% des points sur son premier service.

En quarts de finale, le 31e joueur mondial affrontera le gagnant du duel opposant le Français Jérémy Chardy à l'Allemand Jan-Lennard Struff.