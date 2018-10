Mariota et Goff sont les étoiles offensives de la semaine

Les quarts-arrière Marcus Mariota et Jared Goff, respectivement des Titans du Tennessee et des Rams de Los Angeles, ont été choisis les joueurs offensifs par excellence de la dernière semaine dans la NFL, mercredi.

Honoré dans l’Association américaine, Mariota a permis aux siens d’effacer un retard de 14 points et de vaincre les Eagles de Philadelphie 26-23 en prolongation, dimanche. Il a dirigé une séquence de cinq jeux et de 75 verges menant à un touché au quatrième quart, avant de réaliser une série de 16 jeux et de 71 verges pour un autre majeur en temps supplémentaire.

Le porte-couleurs des Titans a complété 30 de ses 43 passes pour des gains de 344 verges.

Pour sa part, Goff a obtenu le titre dans la Nationale grâce à un total de 465 verges, son plus haut en carrière. Il a atteint la cible 26 fois en 33 occasions, repérant ses coéquipiers dans la zone des buts à cinq reprises. La formation californienne a eu raison des Vikings du Minnesota 38-31, jeudi.

Autres honneurs

En défensive, le secondeur des Saints de La Nouvelle-Orléans Demario Davis (Nationale) et l’ailier des Texans de Houston Jadeveon Clowney (Américaine) ont été récompensés.

Le premier a réussi deux sacs et 11 plaqués, incluant deux pour des pertes de terrain, dans une victoire de 33-18 aux dépens des Giants de New York. Le second a récupéré un échappé pour un majeur, ajoutant quatre plaqués et deux sacs, dans un gain de 37-34 en prolongation face aux Colts d’Indianapolis.

Du côté des unités spéciales, les reconnaissances de la semaine ont été accordées au botteur des Cowboys de Dallas Brett Maher (Nationale) et au spécialiste des retours de botté des Raiders d’Oakland Dwayne Harris (Américaine).

Maher a effectué quatre placements, dont celui de la victoire en fin de rencontre, pour aider son club à l’emporter 26-24 contre les Lions de Detroit. Harris a conservé une moyenne de 19,5 verges en cinq retours, les siens disposant des Browns de Cleveland au compte de 45-42 en temps supplémentaire.