Marc Bergevin n'accepte pas ce qui s'est produit

Publié aujourd'hui à 09h13

Mis à jouraujourd'hui à 10h03

Le visage des Canadiens a beaucoup changé depuis le revers de 4-2 contre les Maple Leafs le 7 avril dernier. Le Tricolore est dans une section extrêmement compétitive. Tout est possible, mais honnêtement je ne peux pas voir comment ils se qualifieront pour les séries. Une chose qui ne laissera aucun doute toutefois, c'est que le spectacle sera nettement meilleur et l’effort aussi.

Les attentes ne sont pas particulièrement élevées cette saison, mais l’entraîneur-chef Claude Julien et le directeur général Marc Bergevin ont une chose en tête: les séries.

Les élections provinciales ont retenu l’attention au cours des dernières semaines. Samedi soir, lors de l’avant-match Canadiens-Penguins à TVA Sports, nous allons présenter un entretien que j’ai réalisé avec Bergevin. Je lui ai demandé s'il serait encore en poste si on soumettait son poste de DG au vote populaire. Il a bien ri.

On me critique souvent de trop défendre les Canadiens alors que d’autres me disent que je suis trop négatif. Par moments, j’ai eu une relation tendue avec Bergevin. Malgré nos différends, je le respecte. C’est un travail impardonnable. Tu ne peux jamais gagner. Bergevin accepte les critiques dirigées vers lui, mais si on s’attaque à son personnel, il va se battre et les défendre jusqu'à la mort. C’est pour ça qu’il est tant respecté et apprécié à l’interne.

Bergevin est tout de même réaliste. Il sait qu’il y a beaucoup de pain sur la planche. En juin dernier à Dallas, lors du repêchage, il a dit qu’il prendrait la meilleure décision à long terme pour l’équipe, peu importe qu’il soit là pour en bénéficier ou non. Bergevin n’est pas parfait. Certaines des ses décisions sont contestées et controversées, mais il a à coeur les succès de l’organisation.

Ce que je retiens de l’entrevue, c'est que Bergevin n’accepte pas ce qui s’est produit l’an dernier. Il l’a pris personnel. Il a passé des nuits blanches tellement les insuccès lui ont fait profondément mal. Il rêve plus que tout de ramener la coupe Stanley à Montréal et va tout faire pour y parvenir. Si vous doutez de certaines de ses décisions, sa conviction, elle, ne laisse aucun doute.

12 pensées en rafale

1. Les meilleures chances des Canadiens d’être compétitifs cette saison passent par Carey Price. Duh! Samedi, le CH affrontera les Penguins. Sidney Crosby me confiait récemment que selon lui, Price est encore de loin le meilleur gardien.

2. Price a une nouvelle paire de jambières complètement rouges. Il m’a dit qu’il y a 95% de chances qu’il ne les portera pas dans un match. «Elles sont pour les entraînements. Avec des jambières rouges, les préposés à l’équipement ont moins besoin de les nettoyer. C’est aussi bon pour la confiance de mes coéquipiers lors des entraînements. Ils voient davantage les trous.»

3. L’entraîneur des gardiens Stéphane Waite a eu deux longues rencontres en fin de saison avec Price pour s’assurer que les déboires de l’an passé ne se répètent pas. Ses conclusions de ces rencontres? A) Price veut plus que jamais gagner à Montréal. B) Waite prend une part du blâme pour les déboires. Cette saison, rien ne sera laissé au hasard.

4. J’adore le sport parce qu’on peut débattre de tout. Mais il y a des choses qui sont irréfutables. Le choix de Shea Weber à titre de capitaine des Canadiens était selon moi le SEUL choix possible. Comme mon collègue Félix Seguin le mentionnait dans sa chronique cette semaine, Weber est un capitaine-né.

5. L’ancien capitaine du CH Brian Gionta m’a dit qu’il ne connaît pas Weber, mais que Brendan Gallagher serait un excellent capitaine. Son tour viendra.

6. Xavier Ouellet a misé sur lui-même en se joignant aux Canadiens. Ce pari a remporté des dividendes. L’arrière de 25 ans a travaillé d’arrache-pied pendant l’été avec Natalie Olivier, une sommité dans le «power skating», pour améliorer son patin. Souvent, il était sur la glace avant 7h du matin. Ses efforts ont rapporté.

Le défenseur du #canadiens Xavier Ouellet (@The_XMan16) sur la glace TRÈS tôt ce matin pour améliorer son patin avec une sommité en la matière, Natalie Olivier. pic.twitter.com/mA0a9NRzeI — Louis Jean (@LouisJean_TVA) August 7, 2018

7. L’une des raisons pour laquelle Tomas Plekanec est de retour avec les Canadiens est qu’on ne s’attendait pas à ce que Jesperi Kotkaniemi fasse l’équipe. Je suis curieux de voir de quelle façon on utilisera les deux, particulièrement le futur joueur de centre numéro un du CH. Va-t-on essayer de protéger Kotkaniemi, particulièrement sur la route, ou le jeter dans la gueule du loup? Je présume que ce sera le premier scénario.

8. Plekanec a disputé 24 matchs, incluant les séries, avec les Maple Leafs l’an dernier. Je lui ai demandé d'évaluer le tir d’Auston Matthews sur une échelle de 1 à 10. Sa réponse: 20!

9. À la dernière année de son contrat de recrue, Matthews pourrait faire sauter la banque. Il a d’ailleurs démontré un côté de lui que l’on voit rarement dans le magazine GQ récemment. Personnellement, j’aimerais que davantage de joueurs affichent leurs couleurs et personnalité de la sorte.

10. Lors des séries l’an dernier, un ami de Plekanec est venu le visiter de la République tchèque. Son ami était impressionné par le vestiaire des Maple Leafs. Plekanec lui a dit: «ce n'est rien, tu devrais voir celui des Canadiens!».

11. Dominique Ducharme réalisera un rêve d’enfance lorsqu’il sera derrière le banc mercredi soir. Il aura un grand impact selon moi. Le joueur qu’il a le plus hâte de voir en action de près? Andrew Shaw, parce qu'il «compétitionne tout le temps».

12. Ma belle-sœur est enseignante dans une académie à Singapour. L’un de ses élèves est Norvégien. Il joue au hockey depuis l’âge de 5 ans. Il y a quelques années, il a assisté à un match au Centre Bell. Les Canadiens tiraient de l’arrière par trois buts face aux Sénateurs en troisième période. Ils sont revenus en force et ont remporté le match en prolongation. Depuis, Sigurd Braathen est un fan fini du CH. Même à l’autre bout du monde, il affiche fièrement ses couleurs!