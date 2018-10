LHJMQ: tour du chapeau pour Vincent Marleau

Vincent Marleau a réussi un tour du chapeau dans un gain de 5-2 des Huskies de Rouyn-Noranda contre les Foreurs, mercredi, à Val-d’Or.

Les visiteurs ont inscrit quatre filets sans réplique après que les Foreurs eurent ouvert la marque par l’entremise de Félix Boivin. Outre Marleau, Peter Abbandonato et Alex Beaucage ont touché la cible.

Nicolas Ouellet a également enfilé l’aiguille pour les Foreurs, qui ont dirigé 25 tirs contre Samuel Harvey.

Malgré le revers, Mathieu Marquis a été solide devant le filet, étant bombardé de 44 tirs.

Les Huskies ont ainsi remporté une quatrième rencontre de suite, tandis que leurs rivaux de l’Abitibi-Témiscamingue demeurent la seule équipe encore à la recherche d’une victoire cette saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Une troisième victoire de suite pour les Sags

À Saguenay, Alexis Shank a repoussé les 20 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 5-0 des Saguenéens de Chicoutimi face au Phoenix de Sherbrooke.

Hendrix Lapierre a ouvert le pointage avec son premier filet en carrière dans la LHJMQ. Il a également récolté deux mentions d’aide. Samuel Houde (un but, deux aides) et Morgan Nauss (deux aides) ont également bien fait.

Artemi Kniazev et Justin Ducharme ont également fait scintiller la lumière rouge dans ce triomphe.

Thommy Monette a été chassé de la rencontre après avoir concédé quatre buts sur 15 tirs. En relève, Brendan Cregan a réalisé huit arrêts.

Les Saguenéens ont signé la victoire à leurs trois plus récentes sorties.

Gabriel Bilodeau s’illustre face au Titan

Gabriel Bilodeau a obtenu trois mentions d’aide dans la victoire de 4-1 des Olympiques de Gatineau face au Titan d’Acadie-Bathurst, mercredi, à Bathurst.

Le défenseur du Titan a contribué aux réussites de Charles-Antoine Roy, Jeffrey Durocher et Shawn Boudrias. David Aebischer a été l’autre marqueur des Olympiques, qui ont inscrit leurs quatre buts au cours du deuxième vingt.

Kristian Kovacik a répliqué pour le Titan, en fin de deuxième.

Tristan Bérubé a réalisé 20 arrêts pour les Olympiques tandis que Mark Grametbauer a alloué quatre buts sur 20 tirs. Tyriq Outen a terminé le match devant le filet du Titan.

Jarrett Baker fait la différence

À Victoriaville, Jarrett Baker a mené les Voltigeurs de Drummondville à un gain de 2-1 face aux Tigres en touchant la cible en fin de troisième période.

C’est Joseph Veleno qui avait ouvert la marque pour les visiteurs, en désavantage numérique, lors de la période initiale. Jérémy Côté avait ensuite créé l’égalité au début du deuxième vingt.

Daniel Moody a bloqué 21 tirs devant la cage des Voltigeurs tandis que Tristan Côté-Cazenave a repoussé 36 lancers pour les Tigres.

L’Océanic s’impose face aux Islanders

À Rimouski, Charle-Edouard D'Astous et Dmitry Zavgorodniy ont chacun inscrit un but et obtenu une mention d'aide dans la victoire de 4-2 de l'Océanic contre les Islanders de Charlottetown.

Olivier Garneau et Carson MacKinnon ont également touché la cible pour l’équipe locale. Pour sa part, Mathieu Bizier a amassé deux mentions d’aide.

Du côté des Islanders, Brett Budgell et Nikita Alexandrov ont enfilé l’aiguille.

Colten Ellis a réalisé 32 arrêts devant la cage de l’Océanic. Pour sa part, Matthew Welsh a bloqué 34 lancers pour les Islanders.