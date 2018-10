Le Drakkar tient bon face au Phoenix

BAIE-COMEAU - Le Drakkar de Baie-Comeau a résisté à la remontée du Phoenix de Sherbrooke, mardi soir, pour inscrire une victoire serrée de 4-3 devant 1305 spectateurs présents au centre Henry-Leonard.

Victorieux dans un cinquième match en six sorties, les meneurs au classement général du circuit Courteau ont salué leur retour à la maison avec brio dans ce match disputé à vive allure.

Les visiteurs de l’Estrie, qui ont dominé 38-34 au chapitre des tirs au but, ont été dans le coup jusqu’à la toute fin et se sont montrés très coriaces dans cette défaite crève-cœur.

Inspirés en attaque par le tour du chapeau de l’attaquant Nathan Légaré, les matelots du navire ont poursuivi leur bon début de saison et demeurent toujours invaincus à la maison.

Première étoile du match, le numéro 29 du Drakkar a disputé un fort match, et ce, dans toutes les facettes du jeu.

Après avoir inscrit son premier filet de la rencontre en deuxième période, Légaré en a ajouté deux autres au dernier tiers, dont le filet victorieux.

C’est la troisième fois de la saison qu’un membre de l’équipage inscrit un triplé de buts. Après Ivan Chekhovich et Yaroslav Alexeyev, Nathan Légaré prend la relève et atteint le cap des six buts depuis le début du calendrier.

Le patineur de 17 ans rejoint, du même coup, son coéquipier russe au sommet des francs-tireurs de la ligue en compagnie de l’attaquant du Phoenix, Samuel Poulin, auteur d’un doublé dans la défaite.

Solide performance

Le vétéran de 20 ans Samuel L’Italien a également disputé un fort match dans le triomphe en se faisant complice à trois reprises. Yaroslav Alexeyev a complété le pointage face à son ancienne équipe.

Outre Samuel Poulin, Edouard St-Laurent, l’ex-Drakkar impliqué dans la transaction en retour d’Alexeyev, a aussi bien fait avec un but et deux aides à son dossier.

En bref

Limité à seulement un but en 20 tentatives depuis le début de la saison, le jeu de puissance du Drakkar a secoué sa torpeur avec deux buts en deux essais durant le match.

Le pilote Martin Bernard a modifié son plan en utilisant cinq attaquants lors de ses deux avantages numériques.

Le Drakkar recevra les Islanders de Charlottetown vendredi soir.