Julien impressionné par Kotkaniemi

Satisfait du travail de ses hommes malgré la défaite de 3-2 contre les Maple Leafs, l’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, a aussi vanté les mérites du jeune Jesperi Kotkaniemi, dont c’était le premier match dans la LNH.

«Il est venu pour jouer au hockey, a-t-il observé. On voit un jeune joueur qui, depuis le début du camp, s'ajuste et s'améliore. Ce soir, c'était son premier vrai match dans la Ligue nationale. Je suis confiant qu'il va encore s'ajuster en cours de route et qu'on va voir un meilleur joueur.»

Le Finlandais de 18 ans, premier choix du club lors du dernier repêchage, a obtenu une mention d’aide dans la défaite du Tricolore.

