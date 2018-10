Jeremiah Masoli le plus dominant en septembre

Le quart-arrière des Tiger-Cats de Hamilton Jeremiah Masoli a obtenu le premier titre de joueur du mois de septembre dans la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

Masoli a rejoint ses coéquipiers 12 fois dans la zone des buts, aidant son équipe à récolter trois victoires en cinq rencontres. Cette saison, il a réussi 309 de ses 460 passes pour des gains de 4286 verges et 21 touchés. Plus tôt cette année, il avait fait partie des joueurs du mois de juin.

Par ailleurs, deux porte-couleurs du Rouge et Noir d’Ottawa, soit le demi offensif William Powell et le botteur Lewis Ward, ont complété le trio d’athlètes méritants en septembre. Powell a amassé plus de 140 verges au sol durant deux affrontements, inscrivant deux majeurs pendant le mois. Pour sa part, Ward a réalisé 13 placements en autant d’occasions et a capitalisé sur ses 37 dernières tentatives, ce qui constitue un record de la LCF pour une seule campagne.

Rene Paredes détient la marque du circuit avec 39 bottés consécutifs, celle-ci ayant été établie en 1992-1993.