EN DIRECT: Canadiens 2 - Maple Leafs 2

Les Canadiens de Montréal rendent visite aux Maple Leafs de Toronto, ce soir au Scotiabank Arena dans le cadre de leur premier match de la saison 2018-2019 de la LNH.

Le pointage est de 2-2 après la deuxième période.

Claude Julien a pour l'occasion laissé de côté les attaquants Tomas Plekanec et Nikita Scherbak ainsi que le défenseur Karl Alzner.

Le jeune Jesperi Kotkaniemi dispute le premier match de sa carrière en saison régulière.

2E PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

19:58 - Pénalité! Igor Ozhiganov est puni pour avoir accroché Paul Byron!

19:46 - BUT! Andrew Shaw crée l'égalité. Jesperi Kotkaniemi obtient un premier point dans la LNH. 2-2

Shaw, avec l'aide de Kotkaniemi - TVA Sports

18:23 - Pénalité! Zach Hyman retient Brendan Gallagher.

18:07 - BUT! John Tavares y va de tout un tir des poignets. 2-1 TOR

Un premier pour Tavares avec les Leafs - TVA Sports

17:26 - Josh Leivo accepte la remise de son coéquiper lors d'un deux contre un, mais Carey Price réussit tout un arrêt.

16:40 - PING! Paul Byron surprend Frederik Andersen, mais son tir frappe le poteau de plein fouet.

14:37 - Andrew Shaw y va d'un beau lancer balayé. Frederik Andersen ne bronche pas.

11:31 - Nazem Kadri tire sur réception du haut de l'enclave. Carey Price ne veut rien savoir.

08:47 - Pénalité! Les Leafs sont six sur la patinoire. Il n'y a pas de doute.

07:44 - Pénalité! Encore une infraction aux Canadiens. Max Domi est chassé pour avoir accroché Nazem Kadri.

05:36 - Le Tricolore a réussi à contenir le dangereux avantage numérique des Leafs.

04:12 - Carey Price vole Patrick Marleau!!

03:36 - Pénalité! Artturi Lehkonen fait sauter les patins à John Tavares et offre un deuxième avantage numérique aux Leafs.

00:34 - Brendan Gallagher décoche un tir sur réception à bout pourtant dans l'enclave, mais Frederik Andersen réalise l'arrêt.

00:00 - Début de la période

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

18:55 - Andrew Shaw et Matthew Peca ont une chance en or dans l'enclave, mais ne peuvent mettre la lame de leur bâton sur la rondelle.

12:57 - L'avantage numérique des Maple Leafs ne perd pas de temps. Auston Matthews décoche un tir imparable. Carey Price n'y voit que du feu. 1-1

La réplique de Matthews - TVA Sports

11:02 - Pénalité! Jonathan Drouin est pris en défaut pour avoir accroché John Tavares. Il ira réfléchir deux minutes au cachot.

10:05 - Zach Hyman tente de répliquer immédiatement pour les Leafs, mais Carey Price s'interpose.

09:34 - BUT! Artturi Lehkonen marque le premier but des Canadiens en 2018-2019. Le Finlandais hérite de la rondelle en arrière et déjoue Frederik Andersen d'un angle difficile. Max Domi obtient la 100e mention d'aide de sa carrière. 1-0 MTL

05:42 - Les Maple Leafs attaquent à deux contre un, Carey Price perd l'équilibre, mais les Leafs ne peuvent en profiter.

04:17 - Phillip Danault obtient une bonne chance sur un retour de lancer de Mike Reilly. Frederik Andersen réalise l'arrêt.

01:30 - Jesperi Kotkaniemi saute sur la glace pour une première fois en saison régulière.

00:00 - Début du match

