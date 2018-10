Brendan Shanahan met en doute la volonté de William Nylander

Alors que William Nylander et les Maple Leafs de Toronto n’ont toujours pas trouvé d’entente contractuelle, Brendan Shanahan s’est demandé mercredi si l’attaquant suédois souhaitait réellement faire partie de la formation.

Lorsque questionné sur l’impasse contractuelle entre les Leafs et Nylander, Shanahan en a profité pour livrer un message fort aux jeunes joueurs de l’organisation. Cela inclut aussi Auston Matthews et Mitch Marner, qui entrent tous les deux dans la dernière année de leur contrat.

Le président de l’équipe torontoise a indiqué qu’il revient aux jeunes joueurs de faire des compromis salariaux pour rester avec les Leafs et avoir une chance de gagner la coupe Stanley.

«Ce n’est pas pour tout le monde, et nous ne sommes pas une équipe qui convient à tout le monde. Mais nous croyons que les joueurs que nous avons présentement veulent faire partie du programme et être un joueur des Maple Leafs, et qu’ils comprennent ce qui est important, a dit Shanahan, dont les propos ont été rapportés par le site The Athletic.

«Quand ils regarderont en arrière, dans 20 ou 30 ans, nous espérons que ce qui sera le plus important pour eux se seront les réalisations individuelles et en équipe, et d’avoir remporté un championnat dont ils se souviendront pour toujours», a poursuivi Shanahan.

Le président des Maple Leafs a ajouté que Nylander, Matthews et Marner devront décider ce qui est le plus important pour eux: gagner ou faire plus d’argent avec une moins bonne équipe.