Brady Tkachuk devra attendre

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk ne participera pas au match inaugural de la saison de son équipe, jeudi, à cause d’une élongation à l’aine.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général de la formation ontarienne, Pierre Dorion, aux médias, mercredi.

Tkachuk sera incapable d’affronter les Blackhawks de Chicago et devra patienter avant d’effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey.

Le quatrième choix au total lors du dernier repêchage avait inscrit un but au cours de son dernier duel préparatoire, samedi, face au Canadien de Montréal.

En son absence, Alex Formenton devrait prendre sa place.

Rob Murphy devient recruteur

Par ailleurs, les Sénateurs ont annoncé l’embauche de Rob Murphy à titre de recruteur professionnel.

L’ancien hockeyeur effectuera un retour dans la capitale canadienne après un séjour avec les Sabres de Buffalo, où il a occupé le poste de directeur du recrutement de l'équipe pendant trois saisons. Précédemment, il avait passé quatre années en tant que recruteur pour les Sénateurs et trois chez les Coyotes de Phoenix.

«L'embauche de Rob représente une autre étape importante dans notre travail de reconstruction, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. Il aidera notre personnel grâce à ses vastes connaissances dans le domaine du hockey; il sera consulté afin de nous aider à prendre des décisions au sujet de potentielles transactions, de joueurs autonomes et du ballottage, et il se consacrera essentiellement à des responsabilités de recrutement dans la Ligue nationale [LNH] et la Ligue américaine.»