Zach Collaros, le meilleur de la semaine

Le quart-arrière des Roughriders de la Saskatchewan Zach Collaros a obtenu le principal titre de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de football, mardi.

Les demis défensifs Kevin Fogg et Don Unamba, respectivement des Blue Bombers de Winnipeg et des Tiger-Cats de Hamilton, ont reçu les deuxième et troisième mentions.

Collaros a permis aux Riders de vaincre les Alouettes de Montréal 34-29, dimanche, au stade Percival-Molson. Il a complété 29 de ses 41 passes pour des gains de 394 verges, un touché et une interception. La formation de Regina a gagné six de ses sept derniers duels.

De son côté, Fogg a réalisé trois plaqués et une interception qu’il a retournée pour un majeur, tout en amassant 25 verges sur les retours de botté. Il a également provoqué et repris un échappé dans un triomphe de 30-3 aux dépens des Eskimos d’Edmonton, samedi.

Enfin, Unamba a stoppé l’adversaire cinq fois pour mener les Tiger-Cats vers une victoire de 40-10 face aux Lions de la Colombie-Britannique, samedi. Il a capté une passe du pivot Jonathon Jennings pour filer 30 verges plus loin dans la zone des buts.