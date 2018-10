Soccer féminin : pas trop loin de la perfection

L’équipe féminine de soccer des Carabins de l’Université de Montréal a réussi un exploit qui restera longtemps dans les annales du sport universitaire québécois. Les championnes canadiennes en titre n’ont accordé aucun but en temps réglementaire depuis un an.

Cette marque s’est concrétisée dans une victoire de 5-0 contre les Stingers de l’Université Concordia, dimanche dernier. Il s’agissait de la huitième victoire en neuf rencontres cette saison pour les femmes de Kevin McConnell, elles qui ont obtenu un verdict nul de 0-0 en lever de rideau.

Principale protagoniste de ce fait d’armes, la gardienne Claudia Dubé-Trempe se réjouit de la statistique, mais n’en fait pas une grosse histoire.

«Honnêtement, ça n’a jamais été un objectif pour moi ou pour nous [l’ensemble de l’équipe], a-t-elle expliqué. Ça démontre seulement qu’on fait notre travail de la bonne façon et ça, c’est le "fun".»

Celle qui gardait les buts pour l’Université du Maine dans la NCAA avant de se joindre aux Carabins la saison passée a tenu à louanger ses coéquipières.

«Les filles devant moi font un travail colossal, a indiqué l’étudiante-athlète de 24 ans. On est une équipe vraiment unie, on a un noyau solide et une super belle chimie. Je pense que c’est pour ça qu’on connaît du succès.»

Les statistiques donnent raison à la gardienne, qui n’a fait face qu’à 19 tirs cette saison. À titre comparatif, la gardienne de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Gabrielle Lambert, a reçu 42 tirs de plus que Dubé-Trempe, et ce, en autant de parties. Une situation qui irrite parfois Dubé-Trempe selon ses partenaires chez les Bleus.

«Des fois, c’est un peu long pendant les matchs, a-t-elle dit en riant. J’ai quand même hâte au championnat canadien. Parce que c’est ça l’objectif ultime, de redevenir championne canadienne.»

Pour ce faire, les Carabins devront se qualifier, soit en remportant le championnat de la saison régulière ou en gagnant les séries éliminatoires dans la division québécoise. Un honneur qu’elles ont échappé l’an passé dans une défaite de 1-0 en prolongation contre leurs éternelles rivales, le Rouge et Or de l’Université Laval. Pour la petite histoire, le but vainqueur a été marqué par une joueuse des Carabins contre son camp.

«Ça démontre que nous sommes nos propres ennemies, a philosophé Dubé-Trempe. Même si on gagne, nous ne sommes pas parfaites. On doit toujours s’améliorer, nous devons être meilleures qu’hier et moins bonnes que demain.»

Les Carabins tenteront de prolonger leur série de blanchissages en temps réglementaire à 21, vendredi, alors qu’elles recevront les Patriotes de l’UQTR au CEPSUM.