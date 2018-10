Messi retournera en sélection argentine, selon son entraîneur à Barcelone

Pour l'entraîneur de Barcelone Ernesto Valverde, il n'y a pas de mystère: Lionel Messi retournera en sélection argentine, a-t-il dit à la chaîne de télévision Fox Sports.

«C'est clair que si Messi ne va pas en sélection, il aura plus de temps pour se reposer, mais nous savons que Messi va aller en sélection et qu'il a envie d'y retourner», a déclaré Ernesto Valverde avant la rencontre de Ligue des champions contre Tottenham.

Pour les deux séries de matches amicaux de l'Argentine -Guatemala et Colombie en septembre, puis Brésil et Irak en novembre- le numéro 10 argentin n'a pas été convoqué, à la suite d'un accord entre le sélectionneur intérimaire Lionel Scaloni et Messi.

«Ce qui est important pour le Barça, c'est que Messi soit content en sélection et que tout aille bien pour lui. Le fait qu'il ait fait une pause en sélection, ça lui fait du bien (...) C'est une décision qui lui appartient. Il a envie de gagner des choses avec sa sélection.»

Etincelant et vainqueur de tous les trophées possibles avec Barcelone, Messi n'a encore rien gagné avec la sélection argentine.

Messi, 31 ans, entretient l'incertitude depuis le Mondial et la prestation décevante de l'Argentine, qui a terminé 2e de son groupe avant d'être éliminée par la France en huitièmes de finale. Il ne s'est pas encore exprimé sur son futur en sélection.

L'Argentine disputera en juin 2019 la Copa América au Brésil. Pour le Mondial-2022 au Qatar, il aura 35 ans.