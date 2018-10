Marin Cilic éliminé d'entrée à Tokyo

Le Croate Marin Cilic, 6e joueur mondial et tête de série no 1, a été éliminé en trois manches dès le premier tour du tournoi ATP 500 de Tokyo, mardi, par l'Allemand Jan-Lennard Struff, 28 ans et 56e mondial.

Struff a mis deux heures et 18 minutes, agrémentées de neuf as, pour battre Cilic, finaliste des derniers Internationaux d'Australie, 3-6, 6-4, 7-6 (1).

Cilic, finaliste des derniers Internationaux d'Australie et membre actif de l'équipe croate qui va jouer la finale de la Coupe Davis contre la France, a bien entamé son match, en remportant la première manche 6-3.

Il a cédé dans le suivant, perdu 6-4, et résisté jusqu'au jeu décisif de la dernière manche, expédié 7/1 par l'Allemand. Struff rencontrera au deuxième tour le Français Jérémy Chardy, vainqueur du Bosnien Damir Dzumhur en trois manches.

L'élimination de Cilic pourrait bien faire les affaires de Kei Nishikori, tête de série no 3. Le Japonais vise un troisième titre à domicile, dans ce tournoi qu'il avait déjà remporté en 2012 et 2014, mais Kevin Anderson, le finaliste de Wimbledon, est dans sa moitié de tableau.

Autres résultats de premier tour