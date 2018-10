Luis Severino sur la butte mercredi

Les Yankees de New York enverront le lanceur Luis Severino au monticule pour leur match éliminatoire contre les Athletics d’Oakland, mercredi.

Severino a présenté une fiche de 19-8 et une moyenne de points mérités de 3,39 cette année, totalisant 220 retraits sur des prises en 191 manches et un tiers. Cependant, sa fiche en carrière lors des duels d’après-saison est de 1-1 et sa moyenne, de 5,63.

Dans le camp de l'équipe californienne, le gérant Bob Melvin s'en remettra vraisemblablement à un comité d'artilleurs. Le releveur Liam Hendriks amorcera la rencontre, lui qui a réalisé huit départs en 2018.

La formation gagnante de la partie du meilleur deuxième dans la Ligue américaine affrontera les Red Sox de Boston en série de division.