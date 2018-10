Luciano Acosta est le plus méritant

En vertu de sa performance contre l’Impact de Montréal, Luciano Acosta a été nommé joueur de la semaine dans la Major League Soccer (MLS), mardi.

Le milieu de terrain du D.C. United a inscrit un but et trois mentions d'aide dans un gain de 5-0 contre la formation montréalaise, samedi, à Washington.

L’Argentin de 24 ans mène la MLS pour le nombre de passes décisives avec 16. En 2018, il a également touché le fond du filet à neuf reprises.

Samedi dernier, il a été le premier à toucher la cible, lors de la 17e minute. Il a aussi fourni ses passes décisives sur le premier but de Wayne Rooney et sur les deux réussites de Paul Arriola.

Le D.C. United n’a pas connu la défaite depuis ses cinq dernières rencontres et chauffe l’Impact pour le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l'Est. L’Impact compte 40 points, deux de plus que ses rivaux de la capitale américaine. L’équipe d’Acosta a cependant deux matchs en mains sur les hommes de Rémi Garde.