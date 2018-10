Les séries, vraiment?

Publié aujourd'hui à 22h32

Chaque année, on doit jouer aux jeux des prédictions, ce qui, dans les faits, est une projection de ce qu’on pense qui va se produire dans une saison.

Mais il est impossible de prévoir avec exactitude ce qui va réellement arriver et ceux qui vous disent le contraire sont plus des prophètes que des soi-disant experts. On a juste à regarder le classement final de 2017-2018 pour constater qu’il y a eu des surprises. L’Avalanche a participé aux séries, alors qu’elle était favorite à Las Vegas pour terminer au dernier rang dans la LNH et j’ajouterais avec raison, alors que les Oilers n’ont jamais été dans le coup, eux qui étaient parmi les favoris pour gagner la coupe.

Contre les attentes, même des dirigeants de l’équipe, les Devils ont aussi participé à la danse du printemps grâce aux Rangers qui ont décidé de lancer la serviette à la fin du mois de janvier.

Bref, des surprises, il y en a toujours et ce n’est pas cette année que ça va changer.

Price détient la clé

Il est facile, voire logique, de ne pas placer les Canadiens en séries cette année, comme il est facile et logique de dire que les Capitals vont se battre pour obtenir une deuxième coupe Stanley.

Si je regarde le camp d’entraînement des Canadiens, je vois une équipe qui ne va pas connaître les mêmes problèmes que la saison dernière, en raison du caractère qu’il y a dans cette formation. Le caractère ce n’est pas tout ce qu’il faut pour gagner, mais j’ai souvent vu des équipes pleines de talent et sans caractère...s’écraser.

Mais on a beau analyser cette équipe de fond en comble, si les Canadiens veulent faire les séries, il faudra que Carey Price connaisse une saison digne de son talent. Ça veut dire qu’il doit recommencer à faire la différence. C’est facile à dire, c’est vrai, mais il y a une raison pour laquelle il touche 15 millions $ cette année. Il n’y a pas un seul membre de l’organisation qui ne croit pas en lui et c’est pourquoi il devra faire rapidement oublier la dernière saison.

Est-ce trop demander à un gardien ? La réponse est non et Carey Price a travaillé tellement fort au cours de l’été qu’il est fort probable qu’il sera récompensé. La bataille sera éreintante et il faudra aussi beaucoup de chances pour que les Canadiens participent aux séries, mais d’affirmer que c’est impossible, est selon moi de la mauvaise foi.

Rien d’assuré pour les Capitals

On a tous été frappés par le bonheur d’Alex Ovechkin lorsqu’il a soulevé la coupe Stanley en juin dernier. Cette joie en disait long sur ce qu’il a vécu depuis le début de sa carrière, alors qu’il a souvent été critiqué pour les problèmes des Capitals. Mais la fête a été longue chez les «Caps» et on se demande bien si elle n’a pas duré trop longtemps.

Au-delà des «partys», il y a le départ de quelques membres importants qui pourraient avoir un impact négatif. Il est logique de penser que le départ de l’entraîneur Barry Trotz pourrait bien servir d’excuse. Je pense aussi à Jay Beagle qui est loin d’être un joueur vedette, mais qui était un grand leader dans cette équipe qui s’est longtemps cherchée. Bref, des surprises il va y en avoir, mais la beauté du sport, c’est que personne ne sait vraiment ce qui nous attend cette saison.