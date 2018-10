La coupe Stanley aux Maple Leafs, selon «NHL 19»

Selon la simulation annuelle réalisée à partir du jeu vidéo «NHL 19» lundi, les Maple Leafs de Toronto remporteront la coupe Stanley en 2019.

La formation de la Ville Reine disposera des Sharks de San Jose lors du septième match de la finale à en juger par la compagnie EA Sports. Toronto n’a pas enlevé les grands honneurs depuis 1967 et figure parmi les équipes favorites en raison de la présence des vedettes Auston Matthews et John Tavares.

Par ailleurs, le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, mettra la main sur les trophées Hart et Art-Ross, toujours d’après la simulation.

Les Golden Knights de Vegas obtiendront pour leur part le trophée des Présidents en vertu de 118 points au classement. Enfin, le Canadien de Montréal devrait logiquement rater les séries éliminatoires.

Did #NHL19 just predict the end of the longest current Cup drought?! https://t.co/hkm5BkZnYV pic.twitter.com/d5NgXCuwTV