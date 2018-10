Félix Auger-Aliassime surpris par le 201e joueur mondial

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi une défaite de 6-4, 1-6 et 7-5 aux mains du Serbe Nikola Milojevic, mardi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger d’Almaty, au Kazakhstan.

Le 201e joueur au monde a mis 2 h 21 min pour renverser la cinquième tête de série de la compétition.

Détenteur du 124e de l’ATP, Auger-Aliassime a commis six doubles fautes, soit deux fois plus que son opposant. Les deux hommes ont réalisé cinq bris chacun et conservé un pourcentage d’efficacité de 63 % sur leur premier service. Malgré le revers, le représentant de l’unifolié a gagné 96 points, comparativement à 94 pour Milojevic.