Dustin Johnson et Brooks Koepka: une amitié en ruines?

Les golfeurs américains Dustin Johnson et Brooks Koepka auraient été impliqués dans une altercation peu après la fin de la Coupe Ryder qui s’est terminée par un cuisant revers de leur pays aux mains de l’Europe.

Selon le réseau Golf Channel, les deux joueurs se trouvaient dans le vestiaire de la formation du Vieux-Continent pour échanger quelques mots avec leurs adversaires du week-end dernier. Cependant, l’animosité aurait grimpé d’un cran non pas entre les membres des deux équipes, mais plutôt au sein du groupe des États-Unis.

Les motifs à l’origine de cette dispute n’ont pas été précisés.

Johnson et Koepka ont joué ensemble samedi et ont subi la défaite aux mains du tandem de Justin Rose et de Henrik Stenson.

Les représentants du pays de l’Oncle Sam se sont inclinés 17,5-10,5 au total des points.