Des signes positifs chez les Colts

La fiche d’une victoire et trois défaites n’est certainement pas représentative d’un grand taux de succès, mais tout n’est pourtant pas si sombre chez les Colts d’Indianapolis.

L’équipe risque même de voir ce dossier glisser à 1-4 avec sa visite de jeudi soir à Foxborough face aux Patriots et elle n’est donc clairement pas sortie du bois, mais elle semble tout de même loin de l’édition pathétique de l’an dernier.

Les hommes en bleu ont rendu les armes dans leurs trois défaites par un écart moyen de six points. À pareille date l’an passé, ils avaient déjà perdu au compte de 46-9 face au Rams et 46-18 face aux Seahawks.

Le retour d’Andrew Luck change évidemment la donne, lui qui est devenu dimanche le deuxième quart-arrière de l’histoire, selon ESPN Stats & Info, à s’incliner malgré un effort de plus de 450 verges par la passe avec quatre passes de touchée et aucune interception.

Mais il n’y a pas que lui pour insuffler un minimum de positivisme exclu des séries lors des trois dernières saisons.

Défensive améliorée

La défensive, sans être devenue la plus intimidante, est passée du 30e au 19e rang depuis la saison dernière. Grâce à une ligne défensive améliorée, elle a déjà réussi 17 sacs du quart, ce qui lui octroie le deuxième rang derrière les Bears, dont tout le monde parle. Peu font état de cette amélioration notoire chez les Colts, eux qui avaient bouclé 2017 au 31e rang au chapitre des sacs.

Offensivement, le nouvel entraîneur-chef Frank Reich semble pour le moment protéger Luck contre sa fâcheuse tendance à s’accrocher longuement au ballon, dans un système misant davantage sur les passes courtes et intermédiaires. On peut présumer qu’une approche plus verticale prévaudra quand Reich aura le sentiment que le bras de Luck n’a plus aucune limitation.

Pour les Colts, qui ne sont pas encore près d’un rôle d’aspirants sérieux, il y a tout de même lieu de croire qu’ils vont demeurer compétitifs et même causer quelques surprises d’ici la fin de la saison.

Un retour attendu

Des surprises, oui, mais pas face aux Patriots qui renouent avec leur as receveur Julian Edelman. Tandis qu’au contraire, les Colts devraient être privés de leur as TY Hilton. Les Patriots verront Rob Gronkowski respirer mieux.

Après leur mois de septembre en dents de scie, ce qui n’a rien de nouveau dans leur cas, les Patriots entament octobre du bon pied après leur écrasante domination des Dolphins. En octobre, ils sont 35-2 à la maison depuis 2000.