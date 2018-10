Une erreur de gravure sur la Coupe Stanley

Les joueurs et membres du personnel des Capitals de Washington ont vu leurs noms être gravés sur la Coupe Stanley dans les derniers jours.

Malheureusement, comme c’est souvent le cas, une erreur s’est glissée dans le processus.

L’ancien portier de l’équipe Olaf Kolzig qui agit maintenant à titre d’entraîneur des gardiens a vu son prénom être mal orthographié sur le précieux trophée.

On peut y lire «Olif» au lieu d’«Olaf».

Washington Capitals get their names engraved on Stanley Cup: https://t.co/QIeTkKDYG6 pic.twitter.com/YBEfbGPGtY