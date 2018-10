Scott Hartnell à la retraite

L’attaquant Scott Hartnell a annoncé sa retraite de la compétition, lundi, mettant fin à une carrière de 1249 matchs en saison régulière.

Incapable de signer un contrat pendant l’été, l’homme de 36 ans fut le sixième choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2000.

Sélectionné par les Predators de Nashville, l’ailier a disputé avec cette équipe les six premières campagnes de son parcours dans le circuit Bettman. Il a également évolué avec les Flyers de Philadelphie et les Blue Jackets de Columbus, avant de revenir au Tennessee pour le calendrier 2017-2018.

«Chaque petit garçon originaire d’une petite ville canadienne a rêvé de jouer dans la LNH un jour. Je fus chanceux de disputer 1249 parties, a-t-il commenté sur son compte Twitter.

«Dix-sept ans dans cette ligue, voilà le meilleur emploi qu’on ne pouvait demander. Les rencontres, les partisans, les voyages, les hôtels, les repas et les joutes de soccer d’avant-match constituent autant de choses dont je me souviendrai et qui me manqueront.»

Hartnell a amassé 327 buts et 380 mentions d’aide pour 707 points, tout en écopant de 1809 minutes de punition. Il a atteint le plateau des 30 buts à deux occasions, étant invité à la classique des étoiles en 2012.