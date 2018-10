MLS 360 : effondrement dans la capitale

L’Impact ne pouvait pas tellement se permettre de perdre son match de samedi dernier contre D.C. United, à Washington, s’il voulait s’assurer de tenir sa sixième place dans l’Est et ainsi accéder aux éliminatoires.

Mais il a perdu. Et oh qu’il a perdu.

La troupe de Rémi Garde a été battue à plate couture par un D.C. United qui n’a pas joué merveilleusement, mais qui a su se montrer mortellement opportuniste.

À l’inverse, l’Impact, comme c’est arrivé trop souvent cette année, a eu l’occasion de marquer le gros but, spécialement en première demie alors qu’il attaquait bien et que United ne menait que par 1-0. Mais l’équipe a bousillé deux ou trois solides occasions de marquer avant la pause. Et trois minutes après la reprise, l’excellent Wayne Rooney venait porter la marque à 2-0 pour les hôtes et ceux-ci n’ont ensuite plus regardé derrière.

Rooney fait mal à l'Impact - TVA Sports

Si l’Impact avait pu marquer ce gros but en fin de première demie, la physionomie du match aurait sans doute été différente. Encore une fois, la faiblesse du recrutement aux postes offensifs en 2018 sera venue faire très mal à l’Impact. Peut-être fatalement, bien que la cause ne soit pas encore entendue. Il reste encore trois matchs à la saison 2018 pour le onze montréalais et il doit tous les gagner. Il devra cependant aussi compter sur des défaites de ses rivaux, en particulier D.C. United, pour obtenir une place en séries.

D’ailleurs, il faut souligner la grande performance de Rooney et de Lucho Acosta pour les vainqueurs. Le premier a marqué un doublé et le second a touché la cible une fois en plus de distribuer trois passes décisives dans une performance qui risque de lui obtenir le titre de joueur de la semaine.

Des Red Bulls en orbite

Les Red Bulls ont continué à mettre la pression sur Atlanta United dans la course au sommet du classement général en l’emportant 2-0 contre ceux-ci dans le New Jersey, dimanche.

Cette victoire fait en sorte que l’avance d’Atlanta ne tient que par un point. Il faut également souligner que les Red Bulls l’ont emporté sans deux de leurs joueurs les plus importants en Bradley Wright-Phillips et Tyler Adams. Une performance impressionnante.

Les deux formations ont encore, elles aussi, trois matchs à disputer cette saison et la fin de cette lutte sera passionnante à suivre.

City en perte de vitesse

Derrière ces deux meneurs, dans l’Est, le New York City FC continue de perdre du terrain. Après avoir été dans la lutte au sommet pendant une partie de la saison, la bande à David Villa pointe maintenant à une dizaine de points des Red Bulls et d’Atlanta après avoir trébuché au Minnesota, samedi.

Il faut tout de même saluer l’effort des «Loons» dans ce match, eux qui sont invaincus en trois matchs et qui continuent à s’accrocher à un très mince espoir de participer aux éliminatoires dans l’Ouest. Obtenu cet été sur le marché des transferts, l’attaquant Angelo Rodriguez a enfin livré la marchandise, samedi, en marquant deux fois dans la victoire.

Le TFC respire

Le Toronto FC est une autre de ces équipes dont les espoirs de participer au tournoi de la Coupe MLS restent branchés sur le respirateur artificiel.

Les «Reds» canadiens l’ont emporté 4-1 contre le Revolution au BMO Field, samedi, après avoir vu les visiteurs prendre les devants dès la 10e minute de jeu.

Une occasion manquée pour le Revolution - TVA Sports

Sebastian Giovinco a affiché sa forme des beaux jours alors que Victor Vazquez a agi en véritable chef d’orchestre en amassant un but et une passe décisive pour Toronto, qui se retrouve à sept points de l’Impact et de la dernière place donnant accès aux séries, et à seulement deux unités des «Revs», qui sont aussi dans la course mais qui apparaissent bien peu menaçants.

Toujours dans le domaine des espoirs presque vains, le Dynamo a réussi à combler un déficit de deux buts contre les pauvres Earthquakes pour remporter une victoire spectaculaire de 3-2 devant son public, samedi, à Houston.

Dans la défaite, le redoutable Chris Wondolowski a marqué le 143e but de sa carrière en saison régulière en MLS et n’est plus qu’à deux réussites de rejoindre le meneur de tous les temps à ce chapitre, Landon Donovan.

Le «show» Zlatan se poursuit

L’attaquant Zlatan Ibrahimovic a pratiquement battu les Whitecaps à lui seul, samedi, dans la victoire de 3-0 du Galaxy dans une rencontre qui opposait deux rivaux directs dans la course aux séries dans l’Ouest.

Le «Zlat» a d’abord marqué sur un tir de pénalité dès la quatrième minute de jeu, avant de remettre ça avec son 20e filet de la saison un peu plus tard :

MLS 360: le 20e but de Zlatan Ibrahimovic - TVA Sports

Surtout, le Suédois de 36 ans a puni la défense des ‘Caps tout au long de la partie et a même provoqué un autre tir de pénalité en fin de deuxième demie, que son coéquipier Romain Alessandrini a ensuite mis au fond.

Quelle acquisition pour le Galaxy et la MLS. Croisons-nous les doigts pour qu’il y poursuive son aventure en 2019. Avec cette victoire, le Galaxy s’approche à deux points du Real Salt Lake et de la dernière place donnant accès au tournoi automnal.

Le RSL, d’ailleurs, a réalisé une bonne opération à Kansas City, dimanche, en profitant d’une belle performance de son gardien Nick Rimando pour soutirer un nul de 1-1 au Sporting, qui a pour sa part consolidé sa deuxième place dans l’Ouest.

Il faut souligner que le maître à jouer du Real, le milieu Albert Rusnak, a amorcé le match sur le banc après avoir rejoint le club à la dernière minute en raison d’une dispute contractuelle qui s’est finalement résolue.

Les Sounders stoppent l’hémorragie

Les Sounders ont constitué l’histoire de l’été en MLS en collant neuf victoires pour se remettre dans le top six au classement dans l’Ouest après un début de saison très pénible.

Cependant, ils ont ensuite subi deux défaites, les 19 et 23 septembre, qui ont sans doute inquiété leurs partisans un brin.

Ceux-ci ont sans doute été soulagés, samedi, lorsqu’ils ont vu leurs favoris écraser les pauvres Rapids au compte de 4-0, notamment grâce à un doublé de l’attaquant Raul Ruidiaz, une autre acquisition estivale qui aura fait son effet en MLS.

Il faut aussi souligner le gros match du toujours excellent milieu uruguayen Nicolas Lodeiro, qui a d’ailleurs réalisé une belle pièce de jeu sur le deuxième filet du prolifique joueur péruvien :

MLS 360: but de Raul Ruidiaz - TVA Sports

Des matchs somnifères

La MLS a offert deux soporifiques nuls de 0-0 aux amateurs de soccer, samedi.

Le premier mettait aux prises l’Union et le Crew, qui occupent respectivement les cinquième et quatrième rangs dans l’Est. Le second s’est joué entre le FC Dallas, meneur dans l’Ouest, et les Timbers, dont la quatrième place ne tient qu’à un fil.

Dans les deux matchs, les chances de marquer et les tirs cadrés ont été une denrée rare.

Le but de la semaine

Le but de la semaine risque fort d’être celui inscrit par l’Américain Djordje Mihailovic, du Fire, dans la victoire de 3-1 de Chicago contre le Los Angeles FC :

MLS 360: but de Djordje Mihailovic - TVA Sports

Quelle frappe! Si Chicago est déjà éliminé de la course aux éliminatoires, le LAFC s’en voudra sûrement de ne pas avoir pu mieux faire même s’il tient toujours la troisième place au classement dans l’Ouest dans ce qui est somme toute une première saison impressionnante en MLS.