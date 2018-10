MLS : Le D.C. United en vedette dans le onze de la semaine

Deux joueurs du D.C. United, Wayne Rooney et Luciano Acosta, ont été sélectionnés au sein du onze de la semaine de la Major League Soccer, dévoilé lundi.

Le pilote de l’équipe de la capitale américaine, Ben Olsen, a pour sa part été nommé entraîneur de la semaine tandis que le gardien Bill Hamid et le milieu Paul Arriola se sont taillé une place dans les meilleurs substituts.

Toutes ces nominations s’expliquent avec l’éclatante victoire de 5-0 du D.C. United contre l’Impact de Montréal samedi. Rooney et Arriola ont chacun fait mouche deux fois pendant la rencontre tandis qu’Acosta a marqué un but en plus de récolter trois passes décisives.

Le D.C. United n’a maintenant plus que deux points de retard sur l’Impact et le sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Est. Il a aussi disputé deux matchs de moins que la troupe de Rémi Garde.

Les Red Bulls de New York, qui ont vaincu l’Atlanta United FC 2-0 dimanche, ont aussi vu deux de leurs joueurs élus parmi le onze partant : Marc Rzatkowski et Tim Parker.