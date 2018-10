L’Impact a un problème de leadership

Publié aujourd'hui à 20h07

Mis à jouraujourd'hui à 20h13

Quand tu viens de perdre une finale, l’analyse prend un peu le bord. Seul le résultat compte. Et le résultat est sans appel : alors qu’il disputait son match le plus important de l’année, l’Impact a mangé un 5-0. Cinq buts comme une gifle en pleine figure.

La réussite insolente de D.C. United, qui a marqué ses cinq buts sur ses cinq premiers tirs cadrés, n’est pas une excuse. Au contraire! C’est la marque des champions... Littéralement.

De Bill Hamid à Wayne Rooney, en passant par Luciano Acosta, Paul Arriola et Yamil Asad, D.C. a vu ses meneurs jouer à la hauteur des attentes. C’était un match de haut niveau, et côté montréalais, les leaders n’ont pas répondu présents. Il est même étonnant, avec des individualités aussi peu convaincantes, que le Bleu-Blanc-Noir ait été la meilleure équipe durant les 45 premières minutes.

Le problème des finales, c’est qu’il n’y a pas de prime au mérite. Comme la Coupe du monde l’a d’ailleurs bien montré, 2018 est l’année du pragmatisme. D.C. a été pragmatique à souhait durant la première mi-temps, puis s’est facilité les choses en marquant un deuxième but, avant de tranquillement dérouler son soccer. L’Impact avait employé la même recette face aux Red Bulls au Stade Saputo.

Ben Olsen a une équipe bourrée de qualités, mais là où elle m’a particulièrement impressionné, c’est dans sa capacité à changer le rythme en phase de possession.

Quoi, l’Impact a eu 60,7% de possession de balle, dites-vous? Oui, mais il a perdu.

L’Impact a réalisé 175 passes de plus que son adversaire? Oui, mais il a perdu.

L’Impact a mené 25-9 au chapitre des tirs? Oui, mais... 5-0.

Le résultat est d’autant plus lourd qu’il est quasiment synonyme d’élimination, bien qu’il faut se battre jusqu’au bout pour le « Et si... »

L’éclipse

La moyenne d’âge du XI aligné par Rémi Garde, à Washington, était de 29,9 ans. C’est peu dire que Montréal aligne une équipe expérimentée, plutôt axée sur le présent que sur le long terme.

Ce n’est pas l’échec d’un projet sportif pour autant, car l’ajout d’éléments d’expérience (Rod Fanni, Bacary Sagna) ne visait pas tant à se rapprocher de la Coupe MLS qu’à instaurer une culture du haut niveau et des standards de travail – qui définissent d’ores et déjà l’ère Garde.

Malgré tout, l’Impact a manqué de leadership, cette saison. Ç’a été manifeste dans les grands rendez-vous, où l’équipe a plus souvent flanché que brillé. À Toronto comme à Washington, on a assisté à une éclipse des vedettes de l’équipe, et de manière générale, à une faillite technique et mentale.

Attention, Montréal a des leaders : Rod Fanni, que l’on voit souvent prendre la parole dans les regroupements, a bien embrassé ce rôle, tout comme Evan Bush, irréprochable de ce point de vue.

Mais, si Rémi Garde a raison de vouloir ajouter du talent à cet effectif, l’Impact aurait avantage à choisir des milieux/attaquants qui se distinguent tout autant par leur capacité à mener des hommes. Car le leadership est peut-être mal réparti sur le terrain : au-delà de la ligne défensive, cela manque clairement d’autorité.

En attendant 2019, il reste un mince espoir pour l’Impact de prolonger sa saison en novembre. Il faudrait un miracle? Le miracle, c’est d’être encore dans la course après un début de saison aux allures de 3-10-0...