Les Dodgers sont les champions de la section Ouest

Pour la sixième année consécutive, les Dodgers de Los Angeles ont remporté la section Ouest de la Ligue nationale, et ce grâce à une victoire de 5-2 face aux Rockies du Colorado, lundi, au Dodger Stadium.

Cet affrontement était présenté sur les ondes de TVA Sports.

Les deux formations se livraient un match de barrage, en raison de leurs fiches identiques de 91-72 après les 162 matchs de la saison régulière du baseball majeur.

Avec cette victoire, les Dodgers ont maintenant rendez-vous avec les Braves d’Atlanta pour le premier tour des séries éliminatoires. Ces derniers ont remporté le championnat de la section Est de la Nationale. Le premier duel de cette série aura lieu jeudi.

Pour leurs parts, les Rockies affronteront les Cubs dans un match-suicide, présenté mardi à Chicago. Le gagnant de ce choc se frottera ensuite aux Brewers de Milwaukee.

Walker Buehler dominant sur la butte

L’artilleur partant des Dodgers Walker Buehler (8-5) a joué un grand rôle dans le gain de son équipe. Il n’a pratiquement rien donné aux frappeurs des Rockies en six manches et deux tiers de travail, permettant un seul coup sûr et trois passes gratuites. Le lanceur de 24 ans a également retiré trois adversaires sur des prises.

Sur le plan offensif, Cody Bellinger a produit les deux premiers points des vainqueurs avec une longue balle en quatrième manche. Son coéquipier Max Muncy l’a imité une manche plus tard, avec une claque bonne pour deux points. L’autre réussite des Dodgers a été réalisée par un simple de Buehler en sixième. Il s’agissait d’un premier point produit en 2018 pour le lanceur.

L’ensemble des points de l’équipe perdante a été inscrit dans la manche décisive. Alors que Kenley Jensen œuvrait au monticule, Nolan Arenado et Trevor Story ont frappé des circuits en solitaire. Le releveur de 31 ans s’est ensuite ressaisi en retirant les trois autres frappeurs qui lui ont fait face. Il a d’ailleurs retiré ses deux derniers adversaires en les passant dans la mitaine.

C’est German Marquez (14-11) qui a encaissé la défaite, lui qui a permis quatre points, dont deux mérités, en quatre manches et deux tiers de boulot.