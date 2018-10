Les Chiefs inscrivent 14 points au quatrième quart et l’emportent

Une remontée concrétisée par un touché de Kareem Hunt en fin de match a permis aux Chiefs de Kansas City de l’emporter 27-23 contre les Broncos, lundi soir, à Denver.

Hunt a franchi les quatre verges, qui le séparaient de la zone des buts et de la victoire, alors qu’il restait un peu moins de deux minutes à faire au match. Le porteur de ballon a terminé sa rencontre avec 121 verges de gains en 19 courses.

Le quart-arrière des Chiefs (4-0) Patrick Mahomes a également connu un fort match. Il a complété 28 de ses 45 passes tentées pour 304 verges et un touché. Il a aussi ajouté un majeur au sol.

Le botteur Harrison Butker a ajouté son grain de sel avec deux placements.

Dans le camp des Broncos (2-2), les recrues Phillip Lindsay et Royce Freeman ont marqué les deux touchés des perdants. Il s’agit de la première fois dans l’histoire de la formation du Colorado que deux porteurs de ballon de première année franchisent les 60 verges de gains et marque un majeur. Lindsay a complété son match avec 69 verges et Freeman avec 67.

Les autres points des favoris de la foule ont été produits par la jambe du botteur Brandon McManus, qui a réussi trois placements.

Sammy Watkins quitte la rencontre

Le receveur de passes des Chiefs de Kansas City Sammy Watkins a dû quitter la rencontre de lundi soir contre les Broncos de Denver en raison d’une blessure.