Frappe et court: quelle équipe gagnera la Série mondiale?

Publié aujourd'hui à 13h15

Mis à jouraujourd'hui à 13h31

On connaît l'identité des 10 équipes qui se sont qualifiées pour les séries au baseball majeur.

Voici mon classement en commençant par l'équipe qui a le moins de chances de remporter la Série mondiale et en terminant par les favoris pour soulever le trophée à la fin octobre.

10- Braves d'Atlanta / 90-72 / +102

Une très jeune équipe avec une recrue spectaculaire en Ronald Acuna fils. Les Braves vont prendre l'expérience des séries cette année et ils seront à surveiller en 2019.

9- Rockies du Colorado / 91-71 / +38

Un personnel de releveurs inquiétant avec 27 sabotages et une moyenne de points mérités de 4,63.

8- Athletics d'Oakland / 97-65 / +139

J'aurais placé Oakland plus haut au classement, mais malheureusement ils sont dans la mauvaise ligue. Pour se rendre jusqu'au bout, ils devront battre les Yankees à New York lors du match à élimination directe et ensuite les Red Sox et les champions en titre, les Astros! Tout un défi.

7- Indians de Cleveland / 91-71 / +170

Un duo incroyable en Jose Ramirez et Francisco Lindor et quatre lanceurs partants qui ont atteint au moins 200 retraits au bâton chacun. Une très bonne équipe qui, comme Oakland, évolue dans la mauvaise ligue pour aspirer aux grands honneurs.

6- Dodgers de Los Angeles / 91-71 / +176

Une saison plus difficile pour les Dodgers, qui avaient remporté 104 matchs l'an dernier avant de perdre la série mondiale en sept rencontres devant Houston. Toutefois, ils ont connu un bon mois de septembre avec un dossier de 18-9.

5- Cubs de Chicago / 95-67 / +118

De retour en séries pour une quatrième année de suite, les Cubs ont remporté la série mondiale en 2016. L'ajout du vétéran Cole Hamels à la date limite des transactions est venu solidifier le personnel des partants. Avec Jon Lester, il forme un duo de gauchers qui totalise 37 départs en séries.

4- Brewers de Milwaukee / 95-67 / +93

Ils ont le joueur par excellence de la nationale en Christian Yelich et un personnel de releveurs qui a retiré 703 frappeurs sur des prises. Le point d'interrogation des Brewers: les lanceurs partants.

3- Yankees de New-York / 100-62 / +182

Les Yankees ont établi une nouvelle marque pour les circuits en une saison avec 267. Il sera intéressant de voir le rendement de Giancarlo Stanton, Miguel Andujar et Gleyber Torres qui en seront à la première présence de leur carrière en séries.

2- Astros de Houston / 103-59 / +263

Alors que les Red Sox et les Yankees ont retenu l'attention pendant toute la saison, les Astros ont connu une autre belle campagne. Les champions en titre de la Série mondiale ont dominé les majeures pour le différentiel de points, la moyenne de points mérités et les retraits au bâton par les lanceurs. Une grosse machine bien rôdée.

1- Red Sox de Boston / 108-54 / +229

Une saison de rêve qui doit se terminer par une conquête de la Série mondiale, sinon ce sera une déception. Ils ont dominé pour les points marqués (876) et les coups sûrs pour plus d'un but avec 594. Les Red Sox ont également les deux meilleurs joueurs de la ligue américaine cette saison en Mookie Betts et J.D. Martinez.