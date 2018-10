Eugenie Bouchard perd un rang

La Québécoise Eugenie Bouchard occupe la 108e place, en baisse d’un rang, du classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi.

«Genie» n’a pu franchir le premier tour de ses quatre dernières compétitions. À sa dernière présence sur les courts, elle s’est inclinée devant la Japonaise Nao Hibino à Tashkent, en Ouzbékistan.

Pour sa part, la Roumaine Simona Halep détient encore le sommet. Elle devance la Danoise Caroline Wozniacki, l’Allemande Angelique Kerber, la Tchèque Petra Kvitova et l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La Canadienne Rebecca Marino s’est hissée dans le top 200, car sa progression de 26 échelons l’a propulsée au 190e rang. Ses compatriotes Carol Zhao, Françoise Abanda, Bianca Andreescu et Katherine Sebov sont dans l’ordre 199e, 214e, 240e et 271e.

Du côté masculin, l’Espagnol Rafael Nadal reste en tête. Ses plus proches poursuivants sont le Suisse Roger Federer, le Serbe Novak Djokovic, l’Argentin Juan Martin del Potro et l’Allemand Alexander Zverev.

Les Ontariens Milos Raonic et Denis Shapovalov sont respectivement 20e et 31e, n’ayant pas bougé au classement. Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a grimpé de trois crans et est 83e. Peter Polansky a perdu deux places et se retrouve 122e. Quant au Québécois Félix Auger-Aliassime, il a réalisé un bond de 23 échelons pour atterrir au 124e rang.